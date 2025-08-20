La Juventus non molla la presa per Edon Zhegrova. L’esterno offensivo del Lille continua a essere uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza bianconera che, nonostante le difficoltà, resta attiva nei contatti con l’entourage del giocatore. A confermare l’interesse è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “Per quanto riguarda la Juventus, continuano i contatti per Zhegrova: la Juventus sta continuando a parlare con i suoi procuratori. È molto importante capire la questione Nico Gonzalez-Atletico Madrid, che è un discorso di cui si sta parlando poco, ma che, vi ripeto, esiste”.

Zhegrova piace anche al Marsiglia

Dunque, l’eventuale approdo di Zhegrova a Torino è strettamente legato al futuro di Nico Gonzalez. Lo stesso Romano ha chiarito i contorni della vicenda: “Il passaggio di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid si può fare. Intanto la Juventus sta continuando a lavorare per Zhegrova: l’Olympique Marsiglia vuole prenderlo ma il giocatore è considerato extracomunitario in Francia. Deve prendere il passaporto per poter fare quell’operazione e questa faccenda ha un po’ rallentato i tempi. Si è inserita la Juventus: Damien Comolli ha un ottimo rapporto con i procuratori di Zhegrova e quindi la Juve continua a fiutare questa operazione. Come detto, però, dipenderà da Nico Gonzalez, dipenderà dagli incastri".

Il nome di Zhegrova, dunque, resta fortemente attenzionato. L’esterno kosovaro è reduce da stagioni convincenti in Ligue 1 e viene visto come un profilo in grado di garantire estro e imprevedibilità sulla corsia offensiva. L’interesse dell’Olympique Marsiglia è concreto, ma la questione legata al passaporto ha frenato l’assalto del club francese, aprendo così una finestra per la Juventus. Un fattore che potrebbe rivelarsi determinante, visto che i bianconeri hanno dalla loro un rapporto privilegiato con i rappresentanti del giocatore.

Kolo Muani aspetta la Juventus

Allo stesso tempo, a Torino si ragiona sugli altri incastri di mercato. In particolare, la Juventus è chiamata a risolvere la questione legata a Kolo Muani.

Il francese, arrivato in prestito, resta in attesa di aggiornamenti, consapevole che il suo ritorno sarà definito entro la fine del mercato. L’attaccante, infatti, è sereno e fiducioso riguardo alla chiusura dell’operazione, convinto che i bianconeri faranno valere la loro volontà di trattenerlo anche per la prossima stagione.

Ma non finisce qui. Nelle ultime ore, i riflettori si sono spostati anche su Douglas Luiz, con la Juventus impegnata a definire il suo passaggio al Nottingham Forest. Le parti hanno trovato un accordo sulla base di 30 milioni. Insomma, il puzzle del mercato bianconero resta complesso, ma la dirigenza guidata da Damien Comolli continua a muoversi su più fronti. Zhegrova rappresenta un obiettivo concreto, legato però all’uscita di Nico Gonzalez, mentre Kolo Muani e Douglas Luiz completano un quadro in continua evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire come sarà strutturato l’attacco della Juventus nella stagione 2025/26.