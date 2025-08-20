La Juventus è alla ricerca di un forte centrocampista. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare ogni reparto dell'organico così da essere competitiva su tutti i fronti. Oltre a Matt O'Riley, il club bianconero starebbe valutando un clamoroso ritorno, quello di Adrien Rabiot, ormai fuori dal progetto del Marsiglia.

Si valuta un eventuale ritorno di Rabiot

Il francese che ha lasciato la Vecchia Signora due stagioni fa a parametro zero, è ritornato protagonista in Ligue con la maglia dell'OM ma, in seguito ad alcuni problemi nello spogliatoio, è stato inserito nella lista delle cessioni.

Il classe '95 piace a diverse società europee e, stando alle ultime notizie di mercato, non è da escludere un eventuale ritorno a Torino. La Juve starebbe valutando anche questa possibilità viste anche le condizioni vantaggiose con il cartellino del centrocampista francese che si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro. Con la sempre più vicina cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest, il club bianconero sbloccherebbe il mercato in entrata e potrebbe reinvestire il denaro proprio per intavolare una vera e propria trattativa con il Marsiglia.

La Vecchia Signora dovrà, comunque, fare i conti con l'interesse di altri top club italiani che stanno valutando il profilo di Rabiot per rinforzare la mediana.

C'è soprattutto il Milan che ha in Max Allegri un grande estimatore del centrocampista della nazionale francese. Sotto la guida del tecnico livornese, Rabiot ha espresso le sue migliori qualità ed è riuscito anche riconquistare un posto in Nazionale. Attenzione anche all'Inter che, dopo aver mollato la pista Lookman, è alla ricerca di un centrocampista di forza fisica e qualità negli inserimenti.

Continua il pressing dell'Atletico per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez, intanto, è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Dopo una stagione difficile complice diversi stop fisici, l'argentino vuole ritornare protagonista in un'altra realtà europea e giocarsi le sue carte per conquistare un posto al Mondiale con la Nazionale albiceleste.

Una delle società più interessate è l'Atletico Madrid che starebbe accelerando per trovare un accordo con la Vecchia Signora.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'esterno classe 98 avebbe espresso il gradimento per la destinazione. Per questo, i Colchoneros sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 20-22 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Fiorentina, cifra che si avvicina alla richiesta di 25 da parte del club bianconero. Con l'addio sempre più probabile di Nico, la Juve avrebbe la possibilità di reinvestire il denaro e completare la trequarti con il nome di Edon Zhegrova che resta molto caldo in ottica mercato.