La Juventus ha deciso di puntare con forza su Kenan Yildiz, uno dei talenti più luminosi della nuova generazione bianconera, affidandogli anche la maglia numero 10. Una scelta che testimonia la volontà del club di investire sul giovane turco come simbolo del presente e del futuro.

Sul futuro del giocatore si è espresso anche Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare chiarezza sulle indiscrezioni di mercato che hanno visto il Chelsea interessato al classe 2005: “La Juventus ha stoppato ogni tipo di possibilità al Chelsea prima ancora che potesse arrivare a un’offerta, perché Yildiz è un giocatore considerato fondamentale, intoccabile dalla Juventus.

Un perno di questo progetto. Sta già facendo molto bene con Igor Tudor, un giocatore su cui la Juventus non vuole assolutamente sentire nulla. L’unico focus è soltanto sul rinnovo”.

Yildiz è il futuro della Juventus

Dunque, la posizione della società è chiara: Yildiz è intoccabile. La Juventus non intende ascoltare nessuna offerta, convinta che il ragazzo possa diventare un punto fermo della squadra e un leader tecnico per gli anni a venire.

Romano ha aggiunto ulteriori dettagli sul reale interesse dei Blues e sullo stato delle trattative tra la Juventus e il giocatore per il prolungamento contrattuale: “Su Kenan Yildiz il Chelsea aveva fatto dei pensieri all’inizio del mercato. Posso confermare che, a giugno, il Chelsea fece delle chiamate per capire la questione Yildiz, ma la cosa è finita lì.

Perché? Perché Yildiz e la Juventus sono in trattativa per il rinnovo, entreranno presto nei dettagli. Non siamo ancora in dirittura d’arrivo, ma si continuerà a parlare di rinnovo nelle prossime settimane”.

Parole che confermano la volontà della Juventus di blindare il talento turco e, al tempo stesso, la determinazione del giocatore a proseguire il suo percorso in bianconero. Nonostante i sondaggi provenienti dall’Inghilterra, la società non ha mai aperto alcun dialogo per una possibile cessione.

Yildiz pensa al campo

Nel frattempo, Yildiz resta totalmente concentrato sul campo e sulla nuova stagione. Archiviato il periodo delle amichevoli estive, la Juventus è pronta a debuttare in campionato contro il Parma.

La squadra di Igor Tudor arriva all’appuntamento dopo la convincente vittoria per 1-2 in casa dell’Atalanta, grazie alle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.

Un test importante che ha dato segnali incoraggianti in vista dell’inizio ufficiale della stagione, con Yildiz ancora protagonista nello scacchiere tattico dell’allenatore croato. Lo stesso giovane turco ha espresso entusiasmo e determinazione attraverso i propri canali social, postando un messaggio su Instagram che ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei tifosi: “Ultima partita fatta. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Grazie per il vostro sostegno”.

Il pubblico juventino è pronto a sognare insieme al nuovo numero 10, che rappresenta un patrimonio tecnico e simbolico di enorme valore. La Juventus, con la sua scelta, ha lanciato un segnale preciso: il futuro passa da Kenan Yildiz.