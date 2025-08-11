Uno dei dossier più delicati in casa Juventus riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo con contratto in scadenza nel 2026. La situazione del bomber bianconero è seguita con attenzione da diverse società, tra cui il Milan, che potrebbe valutare un assalto in caso di opportunità concreta.

Sul tema è intervenuto Sandro Sabatini, che sul suo canale YouTube ha analizzato un possibile scenario di mercato. Secondo il giornalista, non è da escludere un’operazione che coinvolga un giocatore rossonero: “Non è un caso che Tudor abbia indicato Saelemaekers come possibile giocatore da inserire in una trattativa per Vlahovic al Milan”.

L’ipotesi di scambio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, anche se la complessità della trattativa rimane elevata.

Anche Nico resta in uscita

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Sabatini, il destino di Vlahovic è solo uno degli incastri che il club bianconero dovrà risolvere nelle prossime settimane. Un altro nodo cruciale riguarda la posizione di Nico González. L’argentino, arrivato per rinforzare la fascia destra, rappresenta oggi un impegno economico significativo per le casse juventine. Lo spiega chiaramente Sabatini: “Perché lì sulla fascia destra c’è da liberare una casella che al momento è occupata in maniera molto onerosa da Nico González”.

Proprio questa situazione contribuisce a rallentare le mosse della Juventus sul mercato.

La dirigenza deve prima procedere con alcune cessioni strategiche per liberare spazio salariale e operativo. Una volta sbloccata la situazione, però, potrebbero arrivare colpi importanti in entrata.

Kolo Muani resta in orbita Juventus

Il nome in cima alla lista resta quello di Kolo Muani. L’attaccante francese, già protagonista a Torino in passato, è considerato la priorità per rinforzare il reparto offensivo. Come spiega ancora Sabatini: “Spiego: per annunciare Kolo Muani, e la Juventus ha già in mano l’accordo con il giocatore, deve prima partire Dusan Vlahovic”. Secondo le indiscrezioni, l’accordo tra il club e il calciatore sarebbe già definito, ma l’operazione è vincolata alla partenza di Vlahovic per questioni di bilancio e gestione della rosa.

Dal canto suo, Kolo Muani avrebbe espresso il desiderio di tornare a Torino, mentre i bianconeri sarebbero pronti a riportarlo in squadra non appena si creino le condizioni ideali. Damien Comolli è al lavoro per trovare la soluzione migliore, muovendosi tra possibili cessioni e aperture da parte dei club interessati a Vlahovic.

Nonostante la strategia sembri legata alla necessità di vendere prima di acquistare, non è da escludere che verso la fine della sessione di mercato la Juventus possa decidere di rompere gli indugi. Infatti, il club potrebbe muoversi su Kolo Muani anche a prescindere da Vlahovic, cogliendo l’occasione di riportare subito a Torino un attaccante ritenuto fondamentale dal punto di vista tecnico e tattico.