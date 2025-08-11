La Juventus continua a muoversi sul mercato, con un occhio attento alle operazioni in uscita per poi affondare i colpi in entrata. La linea è chiara: cedere prima di acquistare, come voluto dal responsabile dell’area sportiva Damien Comolli. In queste settimane il club bianconero sta valutando diverse possibilità e uno dei nomi caldi è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese in forza al Brighton.

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione rivelando un’apertura importante da parte del mediano verso il club bianconero: "Il giocatore dà apertura alla Juventus, il giocatore aspetta che possa arrivare una chiamata dalla Juve, ci andrebbe più che volentieri.

Adesso starà alla Juventus decidere, innanzitutto chiarire la questione legata alle uscite e poi decidere se Matt O’Riley è veramente il centrocampista che Comolli, Giorgio Chiellini e tutta la struttura dirigenziale della Juventus compreso François Modesto vogliono portare a casa. Oggi vi confermo il gradimento da parte del giocatore al progetto Juventus, quindi sicuramente Matt O’Riley da parte sua aspetta e spera. Ecco, mettiamola così. Vediamo cosa sceglierà di fare la Juventus in merito".

Le parole di Romano: 'La Juve lo seguiva già ai tempi del Celtic'

L’interesse della Juve per O’Riley non è cosa nuova: il centrocampista era già stato osservato ai tempi del Celtic, quando alla guida del mercato c’era ancora Cristiano Giuntoli.

Lo stesso Romano ha aggiunto ulteriori dettagli, confermando come l’attenzione bianconera non sia svanita: "Anche con la precedente dirigenza di Cristiano Giuntoli la Juventus lo seguiva. La scorsa estate il mediano ha scelto il Brighton che ha fatto un’offerta molto importante: è un giocatore che è stato proposto a tante squadre in Italia, alla Roma e al Napoli in primis. La Juve deve prima pensare alle uscite".

Il Brighton valuta il proprio calciatore non meno di 22 milioni di euro, starà ai bianconeri valutare la fattibilità dell'affare.

Le ultime amichevoli prima dell'esordio in Serie A

Sul fronte sportivo, intanto, la Juventus è rientrata dalla Germania dopo gli ultimi impegni estivi, con la squadra guidata da Igor Tudor che sta beneficiando di alcune ore di riposo.

Il ritorno alla Continassa è fissato per domani, 12 agosto, quando riprenderanno gli allenamenti. Il tecnico croato ha in programma una rimodulazione dei carichi di lavoro, così da arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio in campionato.

Mercoledì 13 agosto sarà il momento della tradizionale amichevole contro la formazione Next Gen all’Allianz Stadium, evento che rappresenta una vera e propria festa bianconera per tifosi e squadra. Successivamente, la Juventus affronterà l’Atalanta nell’ultima amichevole estiva, ultimo banco di prova prima dell’inizio ufficiale della Serie A previsto contro il Parma.