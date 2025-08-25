La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, lavorando su più fronti e mantenendo viva l’attenzione su diversi profili. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome accostato ai bianconeri, quello di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, attualmente al Milan, rappresenta una delle possibili piste per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor. A confermarlo è stato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha svelato un retroscena significativo: “È vero che la Juventus nei giorni scorsi ha sondato il nome di Alexis Saelemaekers”.

Interesse per Saelemaekers

Il giornalista ha, poi, aggiunto ulteriori dettagli sulla trattativa, precisando che ci sono stati dei primi contatti, senza però che la situazione abbia realmente preso slancio: “Ci sono stati dei contatti, delle richieste di informazioni, ma la situazione non decolla”. Insomma, la Juve si è mossa per raccogliere informazioni, valutando la fattibilità di un’eventuale operazione, ma al momento la trattativa non è entrata in una fase calda.

Saelemaekers resta, dunque, un nome da monitorare, un’opzione che la dirigenza non ha accantonato e che potrebbe tornare utile negli ultimi giorni di mercato. Moretto stesso ha lasciato aperta la porta a possibili sviluppi a sorpresa: “Vedremo se ci saranno sorprese anche in questo senso, però vi confermo questa richiesta di informazioni da parte della Juventus per Saelemaekers”.

Il belga, classe 1999, si è adattato bene nelle esperienze degli scorsi anno al Bologna e alla Roma, mostrando duttilità e capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Per la Juventus potrebbe rappresentare una pedina preziosa, sia per ampliare le rotazioni, sia per offrire alternative tattiche in un reparto che necessita di forze fresche. Non si tratta, per ora, di una priorità assoluta, ma il fatto che i bianconeri abbiano effettuato un sondaggio indica che la pista è concreta e potenzialmente percorribile.

Si lavora ancora per Kolo Muani

Oltre alla pista Saelemaekers, resta calda la questione legata a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese continua a manifestare la volontà di tornare a Torino, dove aveva già vissuto mesi positivi in prestito.

I contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore non si sono mai interrotti, e la speranza dei bianconeri è che il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, possa aprire a una formula più favorevole. “Il francese resta dell’idea di tornare a Torino e i contatti continuano. Adesso si attende di capire se in questi ultimi giorni di mercato la posizione del Paris Saint-Germain si ammorbidirà un po’”, si sottolinea negli ambienti vicini alla trattativa.

La Juventus non ha intenzione di mollare e nemmeno Kolo Muani, deciso a spingere per il ritorno in bianconero. Tuttavia, il tempo stringe e gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per capire se l’operazione potrà andare in porto.

Sul fronte attaccanti pesa inevitabilmente anche la questione Dusan Vlahovic. La possibile uscita del serbo rappresenta una chiave fondamentale per sbloccare eventuali arrivi in attacco. Il tempo, però, stringe e serve trovare una soluzione anche per Vlahovic, la sua uscita potrebbe chiaramente sbloccare la situazione.