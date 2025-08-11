Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, Jadon Sancho del Manchester United si sarebbe stufato di attendere una mossa da parte della Juventus e avrebbe aperto ad altri club. Fra questi apparirebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato, Pedullà: 'Sancho si è stufato di aspettare la Juve e ora la Roma, se vuole, può chiudere la trattativa'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della trattativa di calciomercato relativa a Jadon Sancho: "Siamo arrivati al 11 agosto e il calciatore ha voluto rispettare un suo diktat, un'imposizione che si era fatto a se stesso, ovvero aspettare la Juve.

Su questo ci metto la firma, perché altrimenti il calciatore avrebbe già scelto un'altra squadra. Adesso però si è stufato di aspettare e un giorno magari Comolli dovrà spiegare i retroscena di questa vicenda che non sono mai venuti fuori e che magari racconterò se non emergeranno. Dico questo al netto dalla presa di posizione ufficiale del club bianconero che vorrebbe la Juve pronta a prendere Sancho solo nel caso in cui fosse uscito Nico Gonzalez. Nel frattempo confermo che la Roma ha effettuato un sondaggio molto approfondito e da quello che so, l'inglese è il preferito della lista di Gian Piero Gasperini".

Pedullà ha proseguito: "Echeverri come Fabio Silva sono tutti profili passati sotto la lente di ingrandimento di Gasperini ma posso garantire che Sancho supera tutti questi nelle valutazioni del piemontese.

Non è un'operazione da 90 milioni come ho letto da qualche parte, questo lo smentisco categoricamente e dico di più, se la Roma vuole chiudere questa operazione può farlo ma deve essere veloce per evitare ritorni di fiamma. In merito a questo aggiunto che sull'esterno inglese anche l'Inter ha fatto un sondaggio tramite un agente vicino al club nerazzurro, ma attualmente Marotta e soci sono concentrati esclusivamente su Lookman. Tutti gli altri calciatori rappresentano un piano B, Sancho compreso".

Il giornalista ha infine concluso il suo intervento parlando proprio della trattativa fra Inter e Atalanta per Lookman: "A me non risulta che la società lombarda abbia scaricato il nigeriano, anzi credo che alla Pinetina stiano aspettando cosi come Lookman attende novità da parte di Percassi.

Poi ovviamente non sono io a stabilire le regole di ingaggio nelle trattative e nel mercato può succedere di tutto da un giorno all'altro. Però ribadisco il fatto che l'Inter non sta assolutamente andando a battere altre piste".

Juve, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Non prendere Sancho sarebbe l'ennesimo errore di questa società'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Sancho, è un giocatore che fa la differenza! La Juventus se non lo prende, fa una grandissima stupidaggine, una delle tante ormai!" scrive amareggiato un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juve ha troppe scorie delle vecchie gestioni che ancora per qualche anno condizioneranno le operazioni di mercato. Allo stato io punterei su quello che ho e cercherei di farlo fruttare".