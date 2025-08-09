Un anno fa, in pieno calciomercato estivo, Weston McKennie era al centro di un rebus per la Juventus. Contratto in scadenza, trattative complicate, voci insistenti di una cessione e un futuro appeso a un filo. Dodici mesi dopo, il copione sembra essere identico: il centrocampista statunitense è nuovamente a un anno dalla fine dell’accordo con il club bianconero e il rinnovo, ancora una volta, non sembrerebbe vicino. Intanto attorno al calciatore ci sarebbe l'interesse della Roma.

Juve, un déjà vu dal nome Weston McKennie

Nell’agosto 2024 la situazione era diventata un piccolo caso di mercato.

McKennie, reduce da stagioni alterne ma con un rendimento in crescita sotto la gestione Allegri, non aveva raggiunto un accordo per prolungare. La Juventus, all’epoca, non voleva rischiare di perderlo a parametro zero e, al tempo stesso, non aveva sul tavolo offerte ritenute congrue. Cristiano Giuntoli, da poco insediato come responsabile dell’area sportiva, scelse una mossa d’emergenza: rinnovo di un solo anno, scadenza fissata al 2026 e questione rinviata alla stagione successiva. Una decisione che aveva il sapore del compromesso: guadagnare tempo, aspettare che il mercato evolvesse e, forse, trovare la finestra giusta per la cessione o un rinnovo più lungo.

Il tempo, però, è passato senza che il quadro sia cambiato.

Ad agosto 2025 McKennie si ritrova nella stessa identica condizione di un anno fa: contratto in scadenza a giugno 2026, distanza tra domanda e offerta sul nuovo accordo e interessi esterni che iniziano a farsi concreti. Per la Juventus, il margine di manovra si restringe: la scelta va presa entro le prossime tre settimane, prima che il mercato estivo chiuda i battenti.

Calciomercato Juventus, la Roma resta sulle tracce del mediano

Tra le squadre che hanno manifestato interesse per McKennie ci sarebbe la Roma, pronta a inserirsi nella vicenda. I giallorossi vedrebbero nello statunitense un profilo prezioso per la sua polivalenza: mezzala dinamica, capace di giocare anche in ruoli più avanzati o addirittura da esterno a tutta fascia, McKennie si adatterebbe bene alle richieste di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico ex Atalanta apprezza calciatori in grado di ricoprire più zone del campo, e l’americano rientra perfettamente in questa categoria. Sarà quindi interessante capire se la società bianconera aprirà ai giallorossi e con che modalità: si era infatti parlato di uno scambio tra i due club che avrebbe coinvolto Bryan Cristante o Lorenzo Pellegrini, ipotesi che sono tramontate dopo pochi giorni. Di conseguenza, la Juve potrebbe cedere McKennie per un'offerta cash che dovrebbe aggirarsi, vista la situazione contrattuale non semplice del giocatore, attorno ai 15/20 milioni di euro.