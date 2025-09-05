Dusan Vlahovic è stato uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato estivo. Nonostante l'interesse di alcuni top club italiani ed europei, il serbo è rimasto alla Juventus, ma la sua avventura in bianconero potrebbe terminare a fine stagione visto il mancato rinnovo di contratto che scade nel giugno 2026. L'Inter starebbe già monitorando la situazione e potrebbe provare un super colpo per rinforzare il reparto offensivo a giugno.

Inter, idea Vlahovic a parametro zero

La possibilità di un rinnovo con la Juventus appare difficile per due ragioni.

La prima è di carattere economico, visto l'ingaggio da 12 milioni percepito dal classe 2000; la seconda è di carattere tecnico vista la volontà della Vecchia Signora di puntare su altri profili come David ed Openda, i quali - se dovessero far bene - potrebbero togliere sempre più spazio da titolare al serbo. Quindi la permanenza di Vlahovic alla Juventus nel lungo periodo è sempre più complicata. Per questo potrebbe approfittarne l'Inter che vorrebbe acquistarlo a parametro zero nel giugno 2026. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la società nerazzurra avrebbe già avuto dei contatti con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'affare. Al momento si parla di contatti esplorativi ma la situazione potrebbe iniziare ad evolversi a gennaio, mese in cui i giocatori in scadenza di contratto possono già trattare con altri club.

Vlahovic rappresenterebbe un colpo di altissimo spessore per l'Inter e darebbe diverse soluzioni tattiche e Chivu, potendo occupare sia la posizione di prima punta che di seconda.

Possibile offerta per Fofana a gennaio

Intanto, sfumato Lookman, il club nerazzurro sta valutando diversi profili per il mercato invernale e starebbe valutando la candidatura di Malik Fofana, esterno belga che tanto bene sta facendo con la maglia del Lione. Il classe 2005 ha iniziato con il piede giusto anche questa stagione siglando subito una rete e trovando un assist nelle prime tre partite di Ligue 1. Il suo potrebbe essere uno dei nomi più caldi della sessione invernale di calciomercato con l'Inter che potrebbe provare a intavolare una trattativa con il Lione.

Una trattativa che appare tutt'altro che facile vista la volontà della società di cedere il suo gioiello solo per cifre fuori mercato attorno ai 40-45 milioni di euro.

Fofana risulterebbe un ottimo colpo per l'Inter e darebbe vivacità, dribbling, estro e fantasia all'attacco di Chivu. Tutte caratteristiche che potrebbero fare la differenza nella seconda parte della stagione della formazione nerazzurra.