Nicolò Savona è uno dei calciatori della Juventus maggiormente richiesti sul fronte calciomercato. Dopo una buona stagione con prestazioni convincenti, il classe 2003 sarebbe finito nel mirino di diversi club della Premier League. Tra questi c'è anche il Bournemouth che vorrebbe intavolare una trattativa con il club bianconero per accaparrarsi le prestazioni del giovane centrocampista.

Il Bournemouth mette nel mirino Savona

28 presenze, 2 gol ed un assist nella stagione appena terminata. Numeri importanti per il 21enne jolly bianconero che però in questa prima parte di pre-season non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di mister Tudor, complice un infortunio che lo tiene tuttora ai box.

A ciò, si aggiunge il forte richiamo del campionato inglese con molte squadre che ne stanno monitorando la situazione. Stando alle ultime notizie di calciomercato, uno dei club più interessati sarebbe il Bournemouth che dopo una stagione importante è alla ricerca di giocatori giovani ma già di spessore per provare a raggiungere un posto in Europa. La Juve prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 25 milioni di euro per cedere il classe 2003. Da capire se le "Cherries" affonderanno il colpo per accontentare la Vecchia Signora e battere la concorrenza del Wolverhampton e soprattutto del Newcastle, da settimane sul calciatore.

Con l'eventuale cessione di Savona, il club bianconero avrebbe la possibilità di reinvestire il denaro e completare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Tudor.

Vive le piste che portano a Beraldo del Psg e Kim del Bayern Monaco.

I bianconeri insistono per O'Riley

La Juventus è alla ricerca anche di un centrocampista che possa dare diverse soluzioni tattiche a mister Tudor ed allungare la rosa. Viste le difficoltà nel trattare con lo Sporting per Hjulmand la cui valutazione si aggira attorno ai 50 milioni, il club bianconero sta valutando le possibili alternative e tra queste c'è anche quella che porta Matt O'Riley, centrocampista del Brighton. Rispetto ai vari Ederson e Hjulmand, il classe 2000 ha una valutazione nettamente inferiore che si aggira attorno ai 25 milioni. Inoltre, avrebbe mostrato il gradimento per vestire la maglia bianconera. Per accelerare la trattativa, la Vecchia Signora deve però piazzare qualche cessione come quelle di Douglas Luiz, Fabio Miretti e McKennie che resta un obiettivo di mercato della Roma di Gasperini.

Il danese del Brighton non è però la sola alternativa per il centrocampo. La Juve valuta anche altri profili "low-cost" come Bissouma del Tottenham e Wilfred Ndidi del Leicester. Il primo ha una valutazione attorno ai 20 milioni, il secondo attorno ai 10-15 milioni.