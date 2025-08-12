La Juventus si prepara a cambiare qualcosa in difesa.

Il ritorno a pieno regime di Bremer ha restituito solidità ad un reparto che numericamente sarebbe già pronto: se qualcuno dovesse però partire, Comolli dovrebbe intervenire per prelevare un sostituto.

In questo contesto si inserisce la possibile cessione di Lloyd Kelly, finito nel mirino del Sunderland.

Juve, possibile addio per Kelly

Riscattato questa estate dal Newcastle, Kelly potrebbe già partire.

Stando agli ultimi rumors di calciomercato, il classe 98 sarebbe infatti un obiettivo di mercato del Sunderland che è alla ricerca di calciatori di spessore per centrare la salvezza.

La Juve prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 20-25 milioni, una cifra superiore rispetto ai 18 milioni più oneri che è costato ai bianconeri. Fin qui Tudor l'ha praticamente sempre impiegato da titolare, andrà dunque compresa la sua posizione oltre che quella ovviamente dello stesso Kelly.

Oltre a quello dell'inglese, resta da monitorare anche il futuro di Nicolò Savona, obiettivo di mercato di diverse squadre di Premier. Oltre a Wolverhampton e Newcastle, ci sarebbe un forte interesse da parte del Bournemouth che potrebbe mettere sul piatto i 25 milioni richiesti dalla Vecchia Signora.

Nel caso in cui uno tra Kelly e Savona dovesse partire, l'obiettivo numero uno sarebbe Giovanni Leoni del Parma che costa però tra 35 e 40 milioni.

L'Atalanta non molla Nico Gonzalez

Anche l'attacco bianconero potrebbe subire delle decise modifiche. In attesa di scoprire il futuro di Douglas Luiz, il club bianconero deve infatti risolvere le situazioni di Dusan Vlahovic e soprattutto di Nico Gonzalez. L'argentino, che arriva da una stagione complicata con solo 3 reti all'attivo in Serie A, sarebbe infatti finito nella lista dei partenti, con alcuni club di Premier League e soprattutto l'Atalanta che lo starebbero seguendo.

La Dea penserebbe all'argentino in caso in particolare dovesse consumarsi l'addio di Lookman, richiesto sempre dall'Inter.

Se Gonzalez dovesse lasciare Torino, il primo candidato per rimpiazzarlo sarebbe Jadon Sancho: l'inglese è stato ad un passo dai bianconeri nelle scorse settimane, ma prima di affondare il colpo Comolli è chiamato a cedere l'ex Fiorentina, che Tudor sembra aver 'scartato'.

A conferma di ciò, l'argentino non è entrato a far parte delle rotazioni neanche nell'amichevole contro il Borussia Dortmund.