Prosegue il calciomercato del Milan, in attesa dell'esordio ufficiale che arriverà domenica sera con la Coppa Italia. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità di Filippo Terracciano alla Cremonese in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Farà parte della squadra grigiorossa anche Warren Bondo in prestito secco. Infine si sta delineando l'acquisto a titolo definitivo del terzino Zachary Athekame dallo Young Boys per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Terracciano alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza dei grigiorossi

Si è concretizzato nelle ultime ore, con tanto di ufficialità da parte della Cremonese, il passaggio di Filippo Terracciano dal Milan al club grigiorosso, che lo ha prelevato in prestito oneroso (500.000 euro) con diritto di riscatto che diverrà obbligo al soddisfare di certe condizioni, come la salvezza della Cremonese in Serie A 2025/26, fissato a 3/4 milioni di euro.

Prelevato dall'Hellas Verona nel gennaio 2024 per 4,5 milioni di euro, Terracciano ha trovato non poche difficoltà nel Milan tra basso rendimento e poca continuità nel gioco, venendo allenato da quattro allenatori diversi: da Pioli a Conceição, passando per Fonseca, finendo ad Allegri, il quale lo ha schierato nelle amichevoli pre-campionato di quest'estate.

Durante la sua avventura rossonera, Terracciano ha giocato 23 partite (816 minuti giocati) e vinto una Supercoppa Italiana, quella alzata a Riyadh il 6 gennaio scorso contro l'Inter. La Cremonese è la giusta opportunità per il classe 2003 per ripartire e riavere quella continuità che aveva avuto al Verona tra Primavera e Prima Squadra.

Dopo Terracciano la Cremonese prende anche Bondo: prestito secco annuale

I grigiorossi prelevano anche Warren Pierre Bondo dal Milan ma con una modalità di trasferimento differente: per lui sarà un semplice prestito secco valido fino al 30 giugno 2026.

Il giovane centrocampista, arrivato dal Monza nella scorsa sessione invernale di mercato per 10 milioni di euro, non ha avuto molto spazio nella scorsa stagione: appena cinque presenze tra Serie A e Coppa Italia, 164 minuti giocati.

Anche per lui la squadra allenata da Davide Nicola può essere un trampolino di lancio per giocare di più e migliorarsi.

Per la fascia destra in arrivo Athekame: 10 milioni allo Young Boys

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta sistemando la rosa in vista degli impegni ufficiali che partiranno da domenica con il trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa contro il Bari e ora sta limando i dettagli con lo Young Boys per Zachary Athekame.

Il terzino destro, messo nel mirino dei rossoneri da qualche settimana, è prossimo a vestire la maglia rossonera dopo l'accordo trovato tra Milan e Young Boys per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per il 2030, a un milione annuo.

Nato a Vanløse, in Danimarca, il 13 dicembre 2004, il giocatore può svolgere i ruoli di terzino destro ed esterno di centrocampo sempre sulla stessa fascia. Ha una buona rapidità, piace andare in profondità e servire i compagni coi cross; pecca qualche volta nella fase di non possesso e nella brillantezza.

Il 12 settembre 2023 debutta con la Svizzera Under 21 nella sfida di qualificazione agli europei di categoria contro la Finlandia, vinta dagli elvetici 2-1. È di 10 presenze e 412' il bilancio di Athekame con la selezione biancorossa. Tornando al mercato, il giocatore è stato sondato anche da Bologna e Udinese ma ha dato la preferenza al Milan.