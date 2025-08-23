La Juventus è alla ricerca di un centrocampista in questi ultimi giorni di calciomercato e fra i profili seguiti ci sarebbe anche quello dell'esperto Ilkay Gundogan, che potrebbe lasciare il Manchester City.

Possibile idea Gungodan per la mediana

Il centrocampista classe '90 non è più intoccabile per Guardiola e l'arrivo di Reijnders gli ha fatto perdere posizioni nelle rotazioni del tecnico spagnolo. Per questo l'ex Barcellona e Dortmund starebbe meditando l'addio per giocare con continuità e arrivare in grande condizione al Mondiale con la Nazionale tedesca.

La Juventus starebbe valutando quest'opportunità, anche se al momento non si può parlare di una trattativa reale ma solo di un interesse e di un sondaggio. Infatti, la trattativa appare difficile per la valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro e soprattutto per l'ingaggio percepito dal calciatore che risulta elevato per le casse della Vecchia Signora. Da capire se la Juve deciderà davvero di concentrarsi su questo profilo in questa ultima settimana di mercato.

Gundogan rappresenterebbe un colpo da novanta per la Juventus in termini di qualità, esperienza e leadership. Il tedesco ha l'appeal giusto per affrontare una competizione come la Champions League e potrebbe andare a ricoprire più posizione nelle rotazioni di Tudor.

Può infatti occupare la posizione di diga giocandosi la titolarità con Locatelli ma anche la posizione di trequartista vista la sua grande capacità negli inserimenti.

Il Sunderland insiste per Savona

Intanto Nicolò Savona è uno dei calciatori bianconeri maggiormente richiesti sul fronte calciomercato. Il 22enne esterno italiano è infatti nel mirino di diversi club di Premier League che in questa ultima settimana di mercato potrebbero provare a intavolare una trattativa con la Juventus per acquistarne il cartellino. La società più attiva è il Sunderland che, oltre a Lucumì del Bologna, sta valutando proprio il classe 2003 juventino per rinforzare la retroguardia. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club inglese sarebbe pronto a un'offerta superiore ai 20 milioni di euro, che si avvicinerebbe alla richiesta di 25 da parte della Juventus.

Rimane da capire la volontà del calciatore e soprattutto quella della società di cedere un giovane di grande talento e duttilità.

Il futuro di Savona è collegato a quello di un altro difensore, ovvero Lloyd Kelly, che resta un obiettivo del Crystal Palace. La Juve infatti potrebbe decidere di cedere il centrale inglese per trattenere Savona e successivamente completare la retroguardia a disposizione di Tudor.