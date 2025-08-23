Cercasi esterno in casa Juventus. La società bianconera è molto attiva sul fronte calciomercato con l'obiettivo di completare la rosa a disposizione di mister Tudor. Uno dei tasselli mancanti è l'acquisto di un giocatore di fascia che possa dare qualità sulle corsie, fondamentali nel 3-4-2-1 juventino. Diverse le piste sondate dalla dirigenza e, tra queste, spunta anche quella che porta ad Alexis Saelemaekers del Milan.

Possibile offerta per Saelemaekers

Dopo le ottime stagioni in prestito nel Bologna e nella Roma, l'esterno belga è ritornato al Milan ed è subito diventato un punto fermo del sistema di gioco di Max Allegri.

Esterno a tutta fascia oppure terzino, ma può giocare anche più alto nel tridente rossonero. Quantità e qualità che farebbero comodo alla Juventus e a mister Tudor che lo avrebbe opzionato come rinforzo ideale. Al momento, non si può parlare di una vera e propria trattativa ma di un forte gradimento da parte della Vecchia Signora che starebbe valutando un'eventuale proposta al Milan. Una trattativa che, al momento, appare molto difficile per diverse motivazioni. La prima è legata alla centralità del belga nel nuovo progetto di Allegri, la seconda riguarda la valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 28-30 milioni. Una cifra che, per ora, la Juve non può permettersi di investire senza cedere alcuni esuberi come Nico Gonzalez seguito dall'Atletico Madrid.

Oltre Saelemaekers e Molina, il club bianconero valuta anche alterantive "low-cost" come Arnau Martinez del Girona. Il club spagnolo chiede una cifra vicina attorno ai 15 milioni per cedere l'esterno classe 2002. Viva anche la pista che porta a Josh Doig che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo.

Possibile ritorno di fiamma per Nicolas Jackson

Oltre all'esterno, la Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo assieme a Jonathan David. Vista la richiesta di 60 milioni del Psg per Kolo Muani, il club bianconero sta valutando eventuali alternative. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora potrebbe effettuare un possibile e nuovo tentativo per Nicolas Jackson in uscita dal Chelsea.

L'attaccante senegalese classe 2001 era stato accostato ai bianconeri prima dell'arrivo di David e ora sarebbe ritornato di moda per l'attacco. Una trattativa che però appare complicata vista la volontà dei Blues di cedere l'ex Villareal solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Oltre a ciò, c'è da valutare il forte interesse dell'Aston Villa con Emery che spinge per acquistare il senegalese e rinforzare la rosa dei Villans.

Oltre Jackson, la Juve starebbe valutando anche altri profili come quelli di Louis Openda del Lipsia e Richarlison del Tottenham.