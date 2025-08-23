Trattenere i big presenti in rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che vuole essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione sia in campionato che in Champions League. Tra i calciatori più importanti in organico c'è sicuramente Michele Di Gregorio che sarebbe finito nel mirino del Manchester United.

Lo United mette nel mirino Di Gregorio

Dopo le prestazioni non continue da parte di Onana, i Red Devils sono alla ricerca di un nuovo portiere che possa dare certezza e sicurezza all'intero reparto difensivo.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club di Manchester starebbe sondando il terreno per il numero uno bianconero e potrebbe provare ad intavolare una trattativa in questi ultimi giorni di calciomercato. Al momento si parla di un forte gradimento, di un interesse ma non di una vera e propria trattativa con lo United che vuole comprendere i margini di manovra. Un affare che però sembra destinato a non concretizzarsi vista la volontà di trattenere l'ex Monza. Di Gregorio è infatti una delle colonne della difesa di Tudor, ha dimostrato leadership dando sicurezza all'intero reparto ed è stato uno dei migliori del pre-campionato della Vecchia Signora.

Idea Ceballos per il centrocampo

Oltre a trattenere i big, la Juventus vuole puntellare la rosa ed in particolar modo la mediana.

L'uscita di Douglas Luiz permetterà ai bianconeri di reinvestire il denaro e di dare ulteriori alternative a mister Tudor Sono diversi i profili attenzionati dalla dirigenza bianconera e tra questi ci sarebbe anche quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare il Real Madrid in questa finestra di mercato. Il classe 96 non è una prima scelta per Xabi Alonso e per questo dovrebbe lasciare i Merengues per avere la possibilità di aumentare il minutaggio e giocare con regolarità. La Juve sta monitorando la situazione e potrebbe impostare un'eventuale trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non scalderebbe il Real che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 15 milioni.

Ceballos rappresenterebbe un buon colpo per la mediana vista la sua qualità nel palleggio e la sua duttilità tattica. Infatti, può occupare la posizione di mediano davanti alla difesa ma anche di trequartista.

Oltre allo spagnolo del Real, la Vecchia Signora continua a seguire anche altri profili come Carlos Soler in uscita dal Paris Saint Germain. Viva anche la pista Nicolas Dominguez che il Nottingham Forrest valuta attorno ai 20 milioni. I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire questa operazione.