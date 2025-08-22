L'esordio nel professionismo del Guidonia Montecelio 1937 FC passa inevitabilmente dalle parole del suo condottiero, Ciro Ginestra, confermato in panchina anche per la stagione di Serie C Sky Wi-Fi.

Già artefice della storica promozione dalla Serie D della scorsa stagione, il tecnico classe 1979 ha saputo riportare entusiasmo, ambizione e una solida filosofia di gruppo in una piazza pronta a sorprendere.

Ginestra non ha mai nascosto le sue ambizioni, l'obiettivo è confermare quanto conquistato con una squadra giovane e ambiziosa. Il debutto ufficiale contro il Benevento, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, si è risolto con una sconfitta immeritata per 1-0, siglata all'89' da Lamesta.

Ora però arriva un banco di prova altrettanto stimolante: la prima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, in programma Venerdì 22 Agosto alle ore 21:15 allo stadio Renato Curi, dove i rossoblu di Ginestra sfideranno il Perugia. A rendere speciale la sfida, anche il passato da attaccante di Ginestra proprio con la maglia del "Grifo" nella stagione 2006/07, dove ha siglato cinque reti e un legame ancora vivo con la tifoseria umbra.

Conferenza stampa pre-partita

Alla vigilia di Perugia-Guidonia Montecelio 1937 Fc, si è tenuta la conferenza stampa pre partita dove l'allenatore rossoblu Ciro Ginestra ha risposto così alle nostre domande.

"Mister, dopo la promozione straordinaria dalla Serie D alla Serie C, come ha lavorato sul piano mentale per preparare la squadra e lo staff a questa nuova sfida professionistica?"

"C'è stato da lavorare perché comunque si va ad affrontare un campionato totalmente diverso da quello passato.

Abbiamo cambiato molto, abbiamo solo nove giocatori dello scorso anno per il resto sono tutti nuovi, per questo durante il ritiro abbiamo lavorato tanto sull'affiatamento del gruppo. Sull'aspetto tattico abbiamo lavorato tanto, la squadra sta bene e l'ha dimostrato a Benevento dove non meritava di perdere. Riallacciandomi a quella partita abbiamo ricevuto molti complimenti ma purtroppo nel calcio contano solo i risultati, quindi l'obiettivo principale sarà arrivare il prima possibile all'obiettivo dei cinquanta punti per mantenere questa categoria conquistata duramente".

"Cosa significa per lei essere la guida di una città intera che ora sogna in grande, e come traduce questo nel modo di approcciarsi alla squadra?".

"Con il lavoro e con la passione che metto per tutta la città: sono arrivato a Gennaio qui e questi colori mi sono entrati subito dentro e per me sarebbe ancora più bello poter salvare questa squadra. Alla fine in campo ci vanno i giocatori, il mio compito è trasmettere a loro questa passione, ci sono tutte le premesse per far bene e non vedremo l'ora di giocare in casa davanti al nostro pubblico".