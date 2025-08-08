Nicolò Savona potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Dopo una buona stagione, l'esterno classe 2003 sarebbe finito nel mirino di diversi club della Premier League, in particolare del Wolverhampton pronto ad un'offerta per accontentare il club bianconero.

Non solo City e Newcastle, interesse del Wolverhampton per Savona

28 presenze, 2 reti ed 1 assist. Numeri importanti per il 22enne jolly difensivo che ha offerto prestazioni continue e di spessore. L'ottimo rendimento in bianconero di Nicolò Savona ha attirato l'attenzione di diversi club inlgesi.

Oltre al Manchester City che già a gennaio aveva provato ad intavolare una trattativa con la Juve, ci sarebbe un forte interesse anche da parte del Wolverhampton che da qualche giorno sta cercando di capire la fattibilità dell'affare.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, i Wolves sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 15 milioni di euro per battere la concorrenza ed accaparrarsi le prestazioni del classe 2003. Una cifra che si avvicina alla richiesta di 20 da parte della Juventus. Attenzione anche alla candidatura del Newcastle, alla ricerca di un difensore duttile che possa rinforzare la retroguardia di Eddie Howe.

Oltre Savona, la Vecchia Signora potrebbe valutare offerte anche per Lloyd Kelly, che resta un obiettivo di mercato del Crystal Palace.

Con queste possibili cessioni, il club bianconero potrebbe sbloccare il mercato in entrata e completare la retroguardia di Tudor. Resta viva la candidatura di Lucas Beraldo in uscita da Paris Saint Germain, mentre più complicata per costi la pista che porta a Kim del Bayern Monaco, valutato attorno ai 30-35 milioni.

Possibile offerta da 33 milioni del Nottingham Forest per Douglas Luiz

L'avventura di Douglas Luiz alla Juventus è sempre più vicina alla conclusione. Il mediano brasiliano è uno degli esuberi più importanti in casa bianconera, con diversi club della Premier League interessati. Il più attivo è il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo pronto ad un'offerta importante per battere la concorrenza di Everton e West Ham.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, i Forest sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 33-34 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Aston Villa. Una cifra però non ritenuta ancora sufficiente dal club bianconero che chiede 38-40 milioni. Da capire se nelle prossime il Nottingham proverà un ulteriore rilancio per accontentare la Vecchia Signora.

Con la cessione del brasiliano ed il futuro di Miretti e McKennie ancora da scrivere, il club bianconero potrebbe muoversi in entrata con diversi profili monitorati per la mediana. In nomi in cima alla lista del dg bianconero Comolli sarebbero: Hjulmand, O'Riley e Hojbjerg.