Marco Palestra, laterale a tutto campo dell'Atalanta al momento in prestito al Cagliari, sarebbe l'ultimo profilo in ordine di tempo ad essere entrato nei radar della Juventus.

Il classe 2005 ha iniziato al meglio l'annata in Sardegna, e considerato il modulo di riferimento adottato da Tudor (il 3-4-2-1) sarebbe un elemento ideale per il nuovo corso bianconero.

Ad oggi il costo del cartellino si aggira tra 5 e 8 milioni di euro, la concorrenza potrebbe però far lievitare il prezzo.

I bianconeri monitorano Palestra per giugno

Palestra è diventato praticamente subito uno dei protagonisti della formazione di Pisacane, offrendo prestazioni di alto livello come quella contro il Lecce, quando da una sgroppata è nato il gol dell'1-1 di Belotti.

Ad oggi il valore del cartellino non raggiunge neanche i 10 milioni di euro, ma il prezzo di riferimento potrebbe anche raddoppiare qualora a corteggiarlo dovesse presentarsi più di un club.

Palestra rappresenterebbe un colpo per il futuro ma anche per il presente, vista la sua grande personalità e la giovanissima età. Forte fisicamente, abile tecnicamente, veloce e duttile (gioca su entrambe le corsie esterne), il laterale atalantino sarebbe perfetto per lo stile di gioco di Tudor, che al momento in fascia propone Kalulu e saltuariamente Joao Mario, un po' poco per una squadra con ambizioni di vittoria.

A gennaio potrebbe riprendere quota la pista Bissouma, sul centrocampista anche il Milan di Allegri e Tare

La Juve potrebbe valutare qualche opportunità anche nella finestra invernale di calciomercato, guardando in particolare al centrocampo.

In estate è partito Douglas Luiz ma nessuno è arrivato a sostituirlo (al riguardo la società si è limitata a trattenere Miretti, rientrato dal prestito al Genoa), per questo potrebbe riprendere quota il profilo di Yves Bissouma, che potrebbe lasciare il Tottenham già a gennaio. Il classe 96 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in Inghilterra e starebbe valutando l'addio.

Gli Spurs chiedono una cifra attorno ai 15-20 milioni per lasciar partire il centrocampista maliano.

La Juve monitora la situazione ma deve fare i conti con l'interesse di altre società come quello possibile del Milan, che starebbe monitorando il 29enne in vista della sessione invernale soprattutto se Ardon Jashari dovesse non rispettare le tabelle di marcia legate al rientro dall'infortunio patito ad inizio stagione.