Il Milan è alla ricerca di un bomber per aumentare il peso specifico del reparto avanzato. Viste le difficoltà nel completare la trattativa per Harder, il Diavolo sta valutando anche opzioni low-cost e tra queste ci sarebbe anche quella che porta ad Arek Milik, in uscita dalla Juventus.

Valutata l'opzione Milik per l'attacco

Il bomber polacco arriva da stagioni difficili, complici diversi infortuni ma vorrebbe rimettersi in gioco per ritornare protagonista come fatto durante gli anni all'Ajax e al Napoli.

Allegri lo conosce bene viste le buone prestazioni offerte durante il suo triennio sulla panchina della Vecchia Signora.

Stando alle ultime notizie, il club rossonero potrebbe decidere di acquistare il calciatore a titolo definitivo senza un eventuale indennizzo alla Juventus che dal proprio canto si libererebbe di un ingaggio pesante. Resta da capire se il Diavolo deciderà di approfondire il discorso e di virare sul bomber polacco.

Oltre alla potenziale candidatura di Milik, il Milan non ha ancora mollato del tutto la pista Dusan Vlahovic. La richiesta di 20-25 milioni da parte della Juve e soprattutto l'ingaggio da circa 12 milioni sono ostacoli importanti che potrebbero portare alla permanenza in bianconero del bomber serbo, ad un anno dalla scadenza del contratto.

Pressing del Fulham per Musah, Allegri vuole Rabiot

Oltre ad un attaccante, il Milan vuole completare la mediana con un acquisto di assoluto livello. L'obiettivo numero uno soprattutto per Max Allegri resta Adrien Rabiot che potrebbe lasciare il Marsiglia in questi ultimi giorni di mercato. L'OM chiede una cifra attorno ai 15-18 milioni per lasciar partire il centrocampista francese, cifra che il Diavolo potrebbe ricavare da alcune cessioni.

La prima è quella di Yunus Musah, che dopo Napoli e Atalanta sarebbe finito nel mirino del Fulham. Stando alle ultime notizie, i "Cottagers" sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-28 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista americano.

Una cifra che si avvicina alla richiesta di 30 da parte dei rossoneri. Il club di Londra sarebbe interessato anche a Samu Chukwueze che non è riuscito ad imporsi durante la sua esperienza italiana. Per il nigeriano, il Fulham avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni. Da capire se ci sarà l'affondo decisivo per entrambe le operazioni.

Con la possibile cessioni di Chukwueze, è sempre più probabile la permanenza di Alexis Saelemaekers. Nonostante l'interesse della Juve, l'esterno belga piace molto ad Allegri per duttilità e spirito di sacrificio e per questo la sua conferma sembrerebbe più vicina.