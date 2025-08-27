Il futuro di Weston McKennie è ancora in bilico. Vista la scadenza del contratto nel giugno 2026, il centrocampista texano potrebbe lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. Il classe '98 sarebbe finito nel mirino di diverse società americane, le quali sarebbero pronte a intavolare una vera e propria trattativa con il club bianconero.

Opzione MLS per McKennie

Nonostante duttilità, attaccamento alla maglia ed ottime prestazioni nella passata stagione, l'avventura juventina del 26enne centrocampista potrebbe essere ai titoli di coda.

Tutto gira attorno al mancato rinnovo contrattuale che sembrava cosa fatta prima del Mondiale per Club. Successivamente la situazione è cambiata e le contrattazioni tra la Juve e l'entourage del centrocampista texano si sarebbero interrotte. Per non perderlo a parametro nel 2026, il club bianconero sta valutando eventuali proposte che potrebbero arrivare dall'America, dal MLS con diverse società che sarebbero interessate al classe '98. La Vecchia Signora prenderebbe in considerazione solo offerte vicine ai 15-18 milioni ma al momento non si può parlare di reali trattative per diverse motivazioni. La prima è legata alla mancanza di offerte concrete, la seconda legata alla volontà di McKennie che vorrebbe restare in Europa in caso di addio da Torino.

I prossimi giorni saranno così decisivi per decifrare il futuro dell'ex Schalke 04.

Possibile ritorno di fiamma del Newcastle per Vlahovic

Altro caso spinoso in casa Juventus è quello legato a Dusan Vlahovic. Come McKennie, anche il serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo la Juve sta cercando opportunità per cedere il classe 2000. Una squadra che potrebbe ritornare sul numero 9 bianconero è il Newcastle che potrebbe salutare Isak. Infatti, l'attaccante svedese vuole il Liverpool e sta facendo pressione per accasarsi in quel di Anfield. Con la cessione dell'ex Real Sociedad, i Magpies saranno chiamati ad acquistare un nuovo attaccante ed il nome di Vlahovic potrebbe rientrare in carreggiata.

Il club inglese starebbe effettuando delle valutazioni anche per Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma e valutato attorno ai 30 milioni.

La cessione di Vlahovic è fondamentale per l'acquisto di un nuovo attaccante con il nome di Kolo Muani che resta in cima alla lista dei desideri. Attenzione però al possibile sondaggio del Manchester United che con la possibile cessione di Hojlund al Napoli potrebbe virare sul francese per completare l'attacco a disposizione di Amorim. I Red Devils non avrebbero alcuna difficoltà ad accontentare il Psg mettendo sul piatto quei 60 milioni richiesti per la cessione del classe '98.