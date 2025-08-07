Dusan Vlahovic resta un obiettivo di mercato del Milan. Il numero nove serbo ormai fuori dal progetto della Vecchia Signora è un'opzione per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri. Il Diavolo potrebbe decidere di inserire il cartellino di Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica per convincere il club bianconero.

Vlahovic resta in orbita Milan, Saelemaekers possibile contropartita

Il Milan è sicuramente una delle società più attive sul fronte calciomercato e dopo aver puntellare la difesa con l'arrivo di Estupinian e il centrocampo con quello di Jashari, si sta concentrando per regalare ad Allegri un centravanti di grande spessore internazionale.

Una delle piste maggiormente seguite è quella che porta a Dusan Vlahovic che da diverse settimane è entrato nei radar della dirigenza rossonera. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, la Juventus non fa alcuno sconto sul cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da parte del Milan. Per questo stando alle ultime notizie di mercato, il club rossonero vorrebbe inserire delle contropartite per abbassare la parte cash. Tra quelle gradite ci sarebbe anche Alexis Saelemaekers che dopo due ottime stagioni con le maglie di Bologna e Roma è rimasto nella rosa di Allegri.

Da capire se il Milan, ma soprattutto il tecnico livornese vorranno inserire il cartellino dell'esterno belga, considerato importante per la sua duttilità tattica.

Infatti può occupare la posizione di terzino destro, ma anche di esterno alto ed eventualmente di laterale a tutta fascia in un passaggio al 3-5-2.

Il Newcastle in pressing su Thiaw

Il Milan deve far fronte anche alle offerte importanti che stanno arrivando per diversi calciatori presenti in rosa e in particolare per Malik Thiaw. Oltre ad un sondaggio della Juventus, ci sarebbe un forte interesse da parte del Newcastle di Eddie Howe a caccia di un difensore di spessore per puntellare la retroguardia. Stando alle ultime notizie di mercato, i Magpies avrebbero offerto una cifra complessiva di 30 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrale tedesco. Il Milan ha respinto l'offerta con il Newcastle che potrebbe ritornare alla carica e provare a capire la fattibilità di un eventuale rilancio.

L'eventuale partenza di Thiaw legata anche al futuro di Tomori aprirebbe delle possibilità per effettuare un colpo in entrata con il nome di Giovanni Leoni che resta in cima alla lista dei desideri di Allegri. Il difensore del Parma ha una valutazione attorno ai 35 milioni, vista l'ottima seconda parte di stagione e soprattutto l'interesse di altri club come l'Inter che ne hanno fatto lievitare il prezzo.