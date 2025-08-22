Sassuolo e Napoli si affronteranno il 23 agosto, alle ore 18:30 al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia per la prima giornata della Serie A 2025. La gara vedrà il fischietto di Giovanni Ayroldi dirigere l’incontro, con grande attesa per vedere l'esordio stagionale delle due squadre. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN con collegamento disponibile a partire dalle 18:00.

Quote di Sassuolo-Napoli: azzurri nettamente favoriti

I bookmaker danno il Napoli nettamente favorito: Bwin quota la vittoria del Napoli a 1.53, il pareggio a 4.10 e la vittoria del Sassuolo a 6.25.

Quote molto simili anche da William Hill e Bet365, che offrono rispettivamente il 2 a 1.55 e 1.57, il pareggio a 3.80 e 4.00 e il successo della formazione di casa a 6.00.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Odenthal, Muric, Zacchi, Skjellerup, Thorstvedt

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Gutierrez

Le statistiche dei giocatori pilastro dello scudetto e del nuovo arrivo Lucca

Di seguito le statistiche della scorsa stagione dei giocatori pilastro per l’assetto del Napoli, grande favorita della sfida: Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay, già campioni d'Italia con la formazione partenopea, e il nuovo innesto Lorenzo Lucca, che partirà titolare complice l’infortunio procuratosi da Lukaku nell'amichevole con l'Olympiacos.

Giovanni Di Lorenzo: pilastro difensivo partenopeo

Giovanni Di Lorenzo, 32 anni, è un difensore di esperienza nel roster del Napoli. La scorsa stagione di Serie A lo ha visto in campo in 37 partite, tutte dal primo minuto, totalizzando la bellezza di 3330 minuti giocati.

Di Lorenzo si distingue per la sua capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva. L'anno scorso ha effettuato 66 tackle e 31 intercetti, rimanendo un baluardo affidabile nella linea arretrata. Tuttavia la sua propensione a commettere falli (46 nell’ultima stagione) e il numero di duelli vinti (166 su 314) offrono spunti di miglioramento.

Scott McTominay: dinamicità e forza fisica a centrocampo

Scott McTominay, scozzese di 29 anni, è il cuore pulsante del centrocampo del Napoli.

Nella stagione precedente ha giocato 34 partite, quasi tutte da titolare, accumulando 2941 minuti. Le sue 12 reti e 4 assist sottolineano il suo apporto offensivo, combinato con una media valutativa di 7.22.

McTominay è noto per la sua presenza fisica e capacità di gioco box-to-box. Ha effettuato 55 tiri totali, di cui 33 nello specchio della porta, dimostrando precisione e pericolosità. Pur impegnandosi con successo in 39 dribbling su 74, il suo numero di palloni persi in duelli (191 su 399) suggerisce un’area di potenziale miglioramento.

Lorenzo Lucca: grandi aspettative per il vice Lukaku

Lorenzo Lucca, 25 anni, potrà cogliere l'occasione di scendere in campo dal primo minuto dato l'infortunio procuratosi da Lukaku durante l'amichevole con l'Olympiacos.

Sebbene abbia giocato la scorsa stagione con l’Udinese, i suoi numeri indicano un attaccante in crescita. In 33 presenze ha segnato 12 gol, affiancando 1 assist in 2361 minuti di gioco, con una media valutativa di 6.94.

Lucca, con la sua imponente altezza di 201 cm, offre un'opzione fisica nel gioco aereo. Tuttavia ha una tendenza a commettere falli (65 nell’ultima stagione) e ricevere cartellini (10 gialli), evidenziando un'aggressività che, se ben gestita, può diventare un'arma a doppio taglio.