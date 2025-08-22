La Juventus si prepara all'esordio in campionato. Domenica ore 20:45, la formazione bianconera ospiterà il Parma di Cuesta reduce dal successo in Coppa Italia contro il Pescara. Tudor conferma il suo 3-4-2-1 e conferma Yildiz e Bremer dal primo minuto. Ballottaggio tra Koopmeiners e Locatelli con l'olandese che potrebbe partire titolare.

3-4-2-1 per Tudor, conferma per Cambiaso e Joao Mario

Il sistema di gioco sarà confermato, quel 3-4-2-1 ammirato durante la pre-season e che ha offerto ottimi risultati. In porta Di Gregorio tra i migliori del pre-campionato.

Retroguardia a tre composta da Kalulu, Gatti e Bremer che rientra dal primo minuto. Fondamentale il rientro del centrale brasiliano, vero leader della difesa bianconera. Sulle corsie nessun dubbio con Joao Mario e Cambiaso confermatissimi.

La novità più importante potrebbe riguardare il centrocampo. Accanto a Thuram potrebbe esserci Teun Koopmeiners. L'olandese è in vantaggio su Locatelli. In attacco tutto confermato con Jonathan David nel ruolo di prima punta supportato da Yildiz e Conceicao. Grande fermento per la prima ufficiale dell'attaccante canadese che dopo la rete nell'amichevole contro l'Atalanta, vorrà subito timbrare il cartellino in campionato.

Dalla panchina sia Vlahovic che Nico Gonzalez ancora coinvolti in operazioni di mercato.

Il bomber serbo resta nel mirino di diversi club italiani e di Premier, mentre l'esterno argentino è un'opzione per l'Atletico Madrid.

3-5-2 per Cuesta, in attacco spazio a Pellegrino

Mercato rivoluzionario per il Parma che ha perso pedine importanti come Leoni e Sohm. Nonostante la buona prestazione in Coppa Italia, l'esordio in campionato contro la Juventus appare ricco di difficoltà per i ducali che proveranno a strappare un risultato positivo.

Modulo confermato per il neo tecnico Cuesta che opterà per il suo compatto 3-5-2. Fari puntati su Mateo Pellegrino che ha già punito la Juventus nella scorsa stagione e che risulta in grande forma come dimostra la doppietta contro il Pescara. Completa il reparto offensivo Almqvist.

A centrocampo indispensabile la presenza di Bernabè per dare qualità e geometria mentre sulle corsie esterne spazio a Lovik e Valeri, tra i più in forma del pre-campionato.

Infine, retroguardia a tre composta da Delprato, Valenti e Circati. In porta confermatissimo Suzuki.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 61 i precedenti tra queste due compagini che vedono i bianconeri in vantaggio con ben 34 vittorie. Negli ultimi incroci però il Parma ha offerto grandi prestazioni come dimostrano il 2-2 nel match dello Stadium e la vittoria dell'ultima sfida firmata Pellegrino. L'ultimo successo bianconero risale all'Aprile 2021 quando la Vecchia Signora s'impose per 3-1 grazie alle reti di De Ligt ed Alex Sandro, autore di una doppietta.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, J.Mario; Yildiz, Conceicao; David.

Parma(3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Keita, Bernabè, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino.