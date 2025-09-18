La Juventus sta già valutando alcune operazioni di mercato in vista della sessione invernale. L'obiettivo della società bianconera, visti i tanti impegni stagionali, sarebbe quello di infoltire ulteriormente la rosa a disposizione di Igor Tudor. Il nome che potrebbe rientrare nei radar bianconeri in vista di gennaio è quello di Endrick, attaccante che il Real Madrid a gennaio potrebbe cedere in prestito secco.

Idea Endrick per gennaio, operazione in prestito

Endrick, talento classe 2006, non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Xabi Alonso.

Il Real Madrid che punta molto sul suo potenziale, a gennaio potrebbe lasciarlo partire in prestito secco, così da garantirgli minutaggio. Stando agli ultimi rumors, la Juventus avrebbe chiesto informazioni e starebbe valutando la possibilità di imbastire una trattativa con i Blancos in vista della sessione invernale di calciomercato. Al momento si parla di un sondaggio, di un forte interesse che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Endrick rappresenterebbe un ottimo colpo in entrata per la Juventus. L'attaccante brasiliano è in grado di occupare diverse posizioni nel 3-4-2-1 di Igor Tudor. Può essere impiegato nel ruolo di trequartista, oppure come "falso nueve".

Retroscena Kelly, no del calciatore al Sunderland in estate

Lloyd Kelly è diventato una pedina fondamentale per la Juventus targata Igor Tudor. Il difensore inglese riscattato in estate dal Newcastle si è guadagnato uno spazio importante nello scacchiere del tecnico croato, andando a segno sia contro l'Inter nel derby d'Italia di campionato, sia in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund.

In estate però la sua permanenza non era così scontata. Stando ad alcuni retroscena, il classe 98 era stato accostato a diverse squadre di Premier League, tra cui il Sunderland che aveva manifestato per il centrale inglese un forte interesse. Le "Black Cats", secondo alcuni retroscena di mercato, avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro ricevendo un secco rifiuto sia da parte del calciatore, che della Juventus.

Un aspetto che rimarca la centralità dell'inglese all'interno del progetto bianconero. Tudor nutre grande stima per il 26enne, che oltre ad essere abile in fase di copertura, e in grado di dare manforte anche in fase di spinta. I due gol siglati da Kelly tra campionato e Champions ne sono una conferma.