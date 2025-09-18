Trattenere i migliori calciatori presenti in rosa è uno degli obiettivi della Juventus che deve far fronte ai sondaggi che arrivano dall'Europa per alcuni dei suoi giocatori di spessore. Oltre a Kenan Yildiz, seguito da Barcellona e Manchester City, anche Lois Openda ha tanti estimatori e in particolare il Bayern Monaco che sarebbe pronto a un'offerta importante in estate.

Il Bayern Monaco segue Openda per giugno

L'attaccante belga arrivato in estate dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, ha dimostrato le sue qualità e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni su tutto il fronte offensivo.

Le sue caratteristiche sono molto apprezzate in Europa, in particolare dal Bayern Monaco di Vincent Kompany che lo avrebbe individuato come possibile rinforzo nella prossima campagna acquisti di giugno. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il 25enne. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un sondaggio, in un'idea da parte del Bayern che però potrebbe concretizzarsi durante la prossima estate.

Saranno da capire le possibili considerazioni da parte della Vecchia Signora e soprattutto la volontà di prendere in considerazione delle offerte per un giocatore importante e soprattutto funzionale al sistema di gioco utilizzato da mister Tudor.

Non tramonta la pista Ceballos, sfida al Marsiglia

La Juventus inizia a muoversi anche per il mercato del prossimo gennaio con l'intento di migliorare l'organico. In particolare i bianconeri sarebbero alla ricerca di un esterno e di un centrocampista che possano essere delle alternative importanti ai titolari. In quest'ottica si guarda in casa Real Madrid con il nome di Dani Ceballos che resta nei radar juventini. Lo spagnolo che già in estate era stato accostato alla Vecchia Signora, è rimasto al Real ma a gennaio potrebbe valutare un possibile trasferimento per giocare con maggiore continuità. I Merengues valuterebbero solo offerte a titolo definitivo per una cifra attorno ai 15-18 milioni, con la Juve che sta valutando quest'opportunità.

Oltre alla richiesta del Real, il club bianconero deve far fronte all'interesse del Marsiglia che perso Rabiot, è alla ricerca di un centrocampista di qualità per puntellare la mediana a disposizione di De Zerbi.

Rimanendo in casa Blancos, la Vecchia Signora segue con grande attenzione la vicenda legata a Ferland Mendy che a gennaio potrebbe cambiare aria. Come Ceballos, pure il francese vorrebbe giocare con continuità e starebbe valutando l'addio dal Real: la Juve resta vigile e potrebbe piazzare il colpo già a gennaio.