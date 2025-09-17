Archiviata la Champions, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva. Sabato alle ore 18:00 la Vecchia Signora scenderà in campo allo Stadio Bentegodi, dove affronterà il Verona di Zanetti, reduce dal pareggio casalingo contro la Cremonese. Igor Tudor potrebbe apportare alcune modifiche di formazione. Dusan Vlahovic protagonista assoluto nel match disputato contro il Borussia Dortmund, potrebbe trovare una chance da titolare.

3-4-2-1 per Tudor, ritorna Vlahovic al centro dell'attacco

La sfida contro il Verona per la Juventus rappresenta un banco di prova importante.

Con una vittoria i bianconeri si porterebbero a 12 punti in classifica, confermando un ottimo stato di forma. Igor Tudor, sabato sera, dovrebbe affidare le chiavi dell'attacco bianconero a Dusan Vlahovic, che ad oggi risulta essere in vantaggio su David per una maglia da titolare. A supportare il centravanti serbo dovrebbero essere Yildiz e Koopmeiners. Openda e Zhegrova potrebbero trovare spazio nella ripresa.

A centrocampo è previsto un rientro importante, quello di Manuel Locatelli. Al fianco del centrocampista della Nazionale dovrebbe agire Thuram. Sulle corsie esterne possibile chance per Joao Mario e Cambiaso. Il pacchetto arretrato dovrebbe invece essere comporto da Kelly, Gatti e Kalulu.

Tra i pali confermato Michele Di Gregorio.

Verona, Zanetti conferma Orban e Giovane

Due punti in tre partite per il Verona di Zanetti che cercherà di ottenere un risultato positivo nella prestigiosa sfida contro la Juventus. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-2-1 utilizzato in questo inizio di stagione con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo contro la Cremonese. A centrocampo non ci sarà Gagliardini, out per una lussazione alla spalla. Al suo posto dovrebbe agire Akpa Akpro.

In attacco fari puntati su Giovane, che sta offrendo ottime prestazioni in questa sua prima apparizione in Serie A. L'attaccante brasiliano dovrebbe comporre il tandem offensivo assieme ad Orban, in vantaggio su Sarr.

Tutto confermato invece in difesa con il terzetto formato da: Unai Nunez, Nelsson e Frese. In porta spazio a Montipò.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 21 i precedenti disputatesi al Bentegodi tra le due compagini. Tre le vittorie dei padroni di casa contro i 13 successi ottenuti dalla Vecchia Signora. Nella passata stagione furono proprio i bianconeri ad imporsi con un secco 3-0 grazie alle reti di Savona e Vlahovic, autore di una doppietta.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akrpo, Bradaric; Giovane, Bernede; Orban.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; J. Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic.