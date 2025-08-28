La Juventus, dopo l'ottimo esordio con il Parma, si appresta ora ad affrontare allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa di Patrick Viera. Tudor dovrebbe riproporre un undici molto simile a quello visto allo Stadium nella prima giornata di campionato. Yildiz e Bremer viaggiano verso la riconferma dal 1' minuto, Kostic vista la squalifica di Cambiaso dovrebbe scendere in campo con una maglia da titolare.

Conferme per Tudor, Yildiz e Conceicao dietro David

Igor Tudor dovrebbe confermare il classifico modulo 3-4-2-1, con due possibili novità sulle corsie esterne.

La prima potrebbe riguardare Kostic, che dovrebbe partire titolare al posto dello squalificato Cambiaso. Sul versante opposto possibile occasione per Joao Mario, entrato molto bene con il Parma.

Per il resto tutto confermato a comiciare dalla difesa con Bremer pronto a replicare quanto di buono fatto nell'esordio. Il brasiliano comporrà la difesa a tre assieme a Gatti e Kelly. Conferme anche a centrocampo con Thuram e capitan Locatelli che restano in pole e con Koopmeiners pronto a subentrare a gara in corso. In attacco spazio a Jonathan David subito in rete contro il Parma. Il canadese sarà sostenuto da Yildiz e Conceicao, con Nico Gonzalez che partirà dalla panchina. Discorso simile anche per Dusan Vlahovic che in attesa degli sviluppi di mercato, potrebbe risultare decisivo come contro l'undici di Cuesta.

4-2-3-1 per Viera, chance per Colombo e Stanciu

Il Genoa ha offerto una buona prestazione contro il Lecce, ma non è riuscito a conquistare l'intera posta in palio. Il Grifone proverà ad ottenere un risultato positivo anche contro la Vecchia Signora, così da regalare una gioia ai propri tifosi.

Per quanto concerne la possibile formazione, Viera è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con Colombo come terminale offensivo. L'ex Empoli dovrebbe esser sostenuto dal trio di mezze punte formato da Carboni, Stanciu e Gronbaek. A centrocampo spazio a Masini e Frendrup, obiettivo di mercato proprio della Juventus per rinforzare il centrocampo. Difesa a quattro composta da Norton-Cuffy, Marcandalli, Vazquez e Martin, tra i migliori terzini della passata stagione con ben 7 assist.

In porta spazio a Leali.

Probabili formazioni e statistiche

La Juventus presenta un ottimo ruolino di marcia contro il Genoa, nelle ultime dieci sfide la Vecchia Signora è rimasta imbattuta. Nella passata stagione, i bianconeri s'imposero con un secco 3-0, grazie alle reti di Conceicao e di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Nel match dell'Allianz, l'undici di Viera è riuscito a strappare un punto importante, in tale circostanza il match terminò 0-0.

Genoa (4-2-3-1): Leali; N.Cuffy, Vazquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kostic, Locatelli, Thuram, J.Mario; Conceicao, Yildiz; David.