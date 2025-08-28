Fabio Miretti è uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Oltre a Napoli e Bologna, ci sarebbero degli interessi provenienti anche dalla Premier League e dalla Bundesliga, con diversi club che sarebbero pronti ad effettuare un tentativo per il classe 2003 in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il club bianconero sembra però ormai orientato a trattenere il calciatore a Torino.

Premier e Bundesliga monitorano Miretti

La Juventus valuta Miretti 18-20 milioni di euro, anche per questo il Napoli, che si è fermato a 15, ha abbandonato la pista.

Ad oggi ci sarebbero altri abboccamenti in essere, con dei club di Premier League e Bundesliga che sarebbero sull'ex Genoa. Anche in presenza di offerte da 20 milioni, non è comunque certo che la Juventus lasci andare il calciatore.

In attesa di scoprire il futuro di Miretti, resta da valutare anche la situazione legata a Weston McKennie, seguito da diversi club della MLS. Il centrocampista texano presenta il contratto in scadenza nel 2026 e la Juve sarebbe propensa ad una cessione per non perderlo a parametro zero la prossima estate. Anche qui però, una cessione diventerà possibile solo a fronte di offerte vicine ai 15-18 milioni di euro.

In attacco il ritorno di Kolo Muani è vicinissimo

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in questi ultimi giorni di mercato e il nome buono sembra, ancora una volta, essere quello di Randal Kolo Muani.

Nonostante l'interesse di qualche settimana fa per Lois Openda e i rumor delle ultime ore relativi ad un presunto interesse per Timo Werner del Lipsia, i bianconeri hanno ormai sciolto ogni riserva puntando all-in sul ritorno del francese.

Come raccontato da Fabrizio Romano nelle ultime ore, bianconeri e PSG sono ormai d'accordo su tutto: sulla valutazione, 60 milioni di euro, e sulla formula, 10 milioni di prestito più obbligo di riscatto a 45-50 milioni.

Juventus e PSG stanno al momento discutendo della struttura dell'operazione e delle condizioni che serviranno per far scattare la clausola di riscatto. Un ultimo punto riguarderà lo stipendio di Kolo Muani, che dovrebbe essere inferiore agli 8 milioni l'anno che il francese percepiva lo scorso anno.

La società ha deciso di finalizzare l'operazione al netto della possibile cessione di Vlahovic, che sembra ormai aver deciso di restare fino al termine del contratto per poi andare via a parametro zero.