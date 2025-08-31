La Juventus continua a vincere e lo fa ancora grazie al suo bomber più discusso. Dusan Vlahovic, dato ormai da settimane come separato in casa e al centro di mille voci di mercato, si è preso la scena segnando il gol che ha deciso per 1-0 la sfida con il Genoa. Un lampo che non solo vale tre punti d’oro per la squadra di Tudor, ma che riapre in casa bianconera un interrogativo tanto tecnico quanto dirigenziale: puntare sul serbo o continuare a sognare un nuovo centravanti?

Juventus, ancora una vittoria con un gol di Dusan Vlahovic

La Juventus non si ferma.

Dopo il successo dello scorso turno ottenuto per 2-0 ai danni del Parma, i bianconeri mettono in fila la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo per 1-0 il pur tenace Genoa di Patrick Vieira. Gli uomini di Tudor sono stati trascinati ancora una volta dal gol di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, finito ai margini del progetto tecnico già dall’inizio dell’estate, ha sfruttato al meglio l’assist del connazionale Filip Kostic, bravo a disegnare dalla bandierina un cross perfetto capitalizzato con freddezza dal numero 9. Un gol, il secondo di fila realizzato dal classe 2000, che porta tre punti pesanti in cassa e che permettono alla squadra di Torino di agganciare la vetta della classifica in coabitazione con Roma, Napoli e con la sorprendente Cremonese.

Un inizio di campionato che riporta entusiasmo tra i tifosi, ma che allo stesso tempo apre un dilemma non da poco alla Continassa: puntare ancora su Vlahovic o cercare altre strade?

Vlahovic, un contratto in scadenza e un rapporto difficile da gestire

Il contratto del serbo, in scadenza nel 2026, non è mai stato una garanzia sufficiente per il club, che nelle scorse settimane ha spinto con forza per riportare a Torino Randal Kolo Muani dal PSG. Un segnale chiaro della scarsa fiducia riposta in Vlahovic e della volontà di affidare l’attacco bianconero a un centravanti considerato più funzionale al progetto. Ma le difficoltà della trattativa con i parigini hanno congelato il piano, costringendo Tudor a schierare nuovamente il classe 2000.

E i numeri parlano chiaro: due partite vinte, due gol decisivi firmati proprio da Vlahovic. Una risposta silenziosa, ma pesante, che potrebbe aprire scenari inattesi sul futuro del serbo. Che sia davvero l’inizio di una "nuova" avventura in bianconero, magari con ruoli e prospettive diverse da quelle immaginate soltanto poche settimane fa?

Juve, le voci di un rinnovo per Vlahovic stanno già circolando da settimane

D'altronde le voci di un rinnovo proposto dalla Juventus a Dusan Vlahovic stanno già circolando da giorni: il club bianconero avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale da far firmare al centravanti serbo, che però andrebbe evidentemente a guadagnare cifre molto più basse rispetto ai 12 milioni di euro che attualmente percepisce dalla società piemontese.