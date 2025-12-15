Nelle scorse ore il conduttore televisivo Ezio Greggio ha dedicato un messaggio sul proprio account X alla vittoria della Juventus per 1 a 0 sul Bologna, sottolineando come la gara sia stata portata a casa dagli uomini di Spalletti nonostante le prestazioni negative dei due attaccanti. Del match del Dall'Ara ha detto la sua anche il giornalista Graziano Campi.

Juventus, Greggio: 'Bella vittoria con il Bologna ma con David e Openda si gioca in 10 uomini'

Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha commentato il trionfo ottenuto in trasferta dalla Juventus sul delicato campo del Bologna per 0 a 1: "Bella vittoria della Juventus contro il Bologna .

Calcolando che abbiamo giocato sempre in 10 senza una punta in tutta la partita (prima David e poi Openda) ma con Yildiz che gioca per due, e che si vede la mano di Spalletti, la Juve ha fatto una bella prestazione".

Un messaggio, quello di Greggio, che non ha trovato il benestare di tutta la sua ampia community, specie nelle critiche mosse dal conduttore a Openda: "Il belga è entrato molto nel match oltre alle 2 occasioni (nella prima Ravaglia è stato miracoloso nella seconda non è stato erroneamente concesso un angolo). Ottimo anche tecnicamente negli spazi a pulito molto bene diversi palloni..il suo ingresso è risultato tardivo" appunta un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La prima bella gara giocata da Openda.

Koopmeiners inutile anche in difesa: lascia passare avversari e non regge i ritmi. Thuram in calo: son varie partite che gioca giusto per fare il compitino. Fortuna che c’è Yildiz, motore della squadra. Bella gara di Kelly e Coincecao". Infine un terzo tifoso sottolinea: "Secondo me i problemi più gravi ce l'abbiamo in altri reparti...gli attaccanti pur non essendo fenomeni se coinvolti e innescati nei meccanismi possono fare il loro...".

Juventus, Campi: 'A Bologna incassata una vittoria preziosa, soprattutto in vista dello scontro diretto con la Roma'

Della gara vinta in trasferta sul campo del Bologna ha scritto la propria opinione su X anche il giornalista sportivo Graziano Campi: "La Juventus incassa una vittoria preziosa.

Se domani il Como fermasse la Roma con un pareggio, lo scontro diretto di settimana prossima varrebbe il quarto posto. Poi Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Devono svegliarsi David e Openda sotto porta".

Campi in un secondo messaggio ha poi commentato l'episodio del gol annullato per fuorigioco alla Juventus nel primo tempo: "McKennie corre verso il pallone ma non mi pare che lo tocchi. Ravaglia arriva prima sulla palla e la calcia contro l'americano, rimettendolo in gioco (a mio avviso). Poi devo rivedere se il giocatore della Juve la tocca prima del portiere".