Secondo quanto detto ai microfoni di Juventibus dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, la Juve farà fatica ad arrivare fra le prime quattro del campionato se non acquistasse dal PSG Randal Kolo Muani.

Della Valle: 'Senza Kolo Muani questa squadra faticherà ad arrivare quarta'

La giornalista Fabiana Della Valle ha parlato a Juventibus e riferendosi alla rosa del club bianconero ha detto: "Dare un giudizio a questa squadra è complicato però posso dire che senza Kolo Muani i bianconeri faticheranno ad arrivare tra le prime quattro.

La rosa è incompleta e si capisce già in questi giorni, dove Tudor dovrà fare scelte complicate vista l'assenza di Andrea Cambiaso per l'espulsione rimediata contro il Parma. Le competizioni poi sono tante e di conseguenza anche le partite che la formazione bianconera dovrà affrontare in questo campionato".

Parlando di Vlahovic e delle difficoltà che ha vissuto il serbo con la Juve, Della Valle ha aggiunto: "L'attaccante è arrivato a Torino con un contratto assurdo, che prevedeva un primo anno a 7 milioni di euro di ingaggio e una progressiva crescita fino a portarlo agli attuali 12. Lui, che non ha il carattere leggero di tanti altri nella Juventus, ha sentito questa cosa e non è riuscito a reagire alle responsabilità che gli erano state messe addosso".

Su Tudor la giornalista ha aggiunto: "Confermo le voci che vorrebbero lo spogliatoio della Juventus aver spinto per trattenere il croato. La squadra bianconera nella scorsa stagione ha vissuto un'annata travagliata e dopo la partita di Venezia molti portavoce come Locatelli si sono interconnessi con i dirigenti per testimoniare l'ottimo lavoro fatto dall'allenatore. Tudor è un uomo diretto, che parla chiaro e si fa capire bene dai suoi giocatori. Certo, pretende tanto, ma allo stesso tempo è riuscito a creare un bel feeling con i calciatori in poco tempo".

Parlando di Yidiz infine la giornalista ha concluso il suo intervento dicendo: "A gennaio il turco ha rischiato di essere ceduto dalla società e questo perché Mendes, che se ne stava occupando, aveva portato delle offerte alla Continassa.

Mi è arrivata anche la voce che avrebbe voluto Giuntoli pronto a cederlo in questa sessione estiva di mercato prima che venisse allontanano dalla società. Questo perché i massimi dirigenti avevano dato il mandato al toscano di fare cassa e ovviamente Yildiz da questo punto di vista appariva come la gallina dalle uova d'oro. Poi il club ha cambiato strada e il 10 è tornato al centro del progetto".

Juventus, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Se rischiamo il quarto posto senza Kolo che aspettano a prenderlo?'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione sul web: "O Kolo Muani o fuori dalle quattro e addio a 50 milioni della Champions 2026... e allora che aspettano a prenderlo?", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "La Juve è arrivata quarta l'anno scorso dopo tutto quello che è successo durante la stagione, e adesso serve Kolo per poter arrivare in Champions?".