Milan e Lecce scaldano i motori per il match del 23 settembre alle 21, valido per il secondo turno di Coppa Italia. Lo Stadio Giuseppe Meazza farà da cornice a una sfida che si preannuncia vibrante, con due squadre spinte da obiettivi diversi. Nel frattempo, Allegri opta per il turnover e lascia a riposo Modric e Pulisic, pensando già ai prossimi impegni di campionato. I rossoneri, reduci dal netto 0-3 inflitto all’Udinese, vogliono dare continuità anche in Coppa, mentre i salentini proveranno a sovvertire i pronostici con un colpo a sorpresa in puro stile Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.

Quote di Milan-Lecce: rossoneri nettamente favoriti

I favori del pronostico pendono decisamente dalla parte dei rossoneri, come risulta chiaramente dalle quotazioni dei bookmaker.

William Hill quota la vittoria del Milan a 1.25, un pareggio a 5.50 e il clamoroso successo del Lecce a 11.00. Leggermente più alta la quota per la vittoria dei pugliesi proposta da Bet365, che arriva a 13.00, mentre la vittoria casalinga dei rossoneri resta invariata a 1.25 con il pareggio a 5.50. Un divario che sottolinea quanto la squadra di Pioli, giocando in casa, possa affrontare con fiducia le insidie del Lecce.

Alcune statistiche dei protagonisti in campo

Tra i rossoneri l’attesa è soprattutto per Christopher Nkunku, che fin qui non ha ancora trovato la via del gol in Serie A ma resta un’arma potenzialmente devastante grazie a tecnica e velocità, e per Santiago Gimenez, chiamato a guidare l’attacco in un 3-5-2 che lascia spazio alle sue doti da finalizzatore.

A dare equilibrio in mezzo ci sarà il lavoro di Rabiot e la spinta sulle fasce di Saelemaekers, sempre pronto a innescare i compagni. Allegri opta per il turnover e lascia in panchina Modric e Pulisic, pronti a rifiatare in Coppa Italia per arrivare al top nella sfida di campionato contro il Napoli.

Dal lato del Lecce, occhi puntati su Lassana Coulibaly e sull’astro nascente Francesco Camarda. Coulibaly ha mostrato una prestazione fisica robusta con il suo numero di duelli vinti (6 su 12) e la capacità di interrompere il gioco avversario con 1 tackle e 1 intercetto. Il giovanissimo Camarda, in soli 25 minuti di gioco, ha fornito un assist prezioso, confermando le sue potenzialità nel far male alle difese avversarie.