È tutto pronto per il debutto europeo stagionale tra Nizza e AS Roma, che si sfideranno mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 presso l'Allianz Riviera di Nizza. Questo incontro segna l'inizio della fase a gironi della UEFA Europa League 2025 per entrambe le squadre. La Roma, forte della sua tradizione e con l'obiettivo di imporsi sin dall'esordio, sfiderà i padroni di casa del Nizza, che cercheranno di sfruttare il fattore campo per iniziare con il piede giusto la competizione.

Nizza-Roma: le probabili formazioni

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi.

All. Haise.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Soulé, Ferguson. All. Gasperini.

Quote di Nizza-AS Roma: giallorossi leggermente favoriti

Il pronostico dei bookmaker sottolinea una leggera preferenza per la squadra italiana.

William Hill quota il successo della Roma a 2.25, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Nizza a 3.10. Le quote offerte da Bet365 sono molto simili, con la vittoria della Roma data a 2.20, il pareggio a 3.40 e il successo dei padroni di casa a 3.20. Le cifre evidenziano la complessità di un match potenzialmente equilibrato, dove comunque la maggiore esperienza internazionale dei giallorossi sembra valere una piccola differenza nei favori del pronostico.

Le stelle in campo: Angelino guida la qualità giallorossa

L’AS Roma arriva all'appuntamento con alcune delle sue pedine più importanti pronte a fare la differenza. Tra queste, il difensore spagnolo Angelino si distingue per la sua capacità di sostenere entrambe le fasi di gioco.

Nella passata edizione della competizione, ha collezionato 11 presenze, tutte da titolare, con un notevole apporto offensivo di 3 assist e 2 reti, dimostrando la sua importanza nel gioco di squadra attraverso 477 passaggi completi.

Altro giocatore chiave è il capitano Lorenzo Pellegrini, che in 7 apparizioni ha saputo incidere con 1 gol e 1 assist, confermando la sua leadership e versatilità a centrocampo. Con una valutazione media di 7.27, Pellegrini è chiamato a orchestrare il gioco e dettare i tempi dei giallorossi, forte di una prestazione nel Derby dove ha messo a tacere tutte le voci di mercato con la rete vincente.

Il talento offensivo del Nizza è invece rappresentato da Sofiane Diop, giovane centrocampista che si è già fatto notare in Europa con 2 assist decisivi in 7 partite della scorsa stagione.

Accanto a lui, l'attaccante Jérémie Boga si è distinto per la sua incisività, registrando 2 reti in soli 139 minuti giocati e una valutazione media di 7.30, che ne testimonia l'efficacia nel breve periodo.

Nonostante la differenza di esperienza tra le squadre, gli uomini di Nizza, con il loro talento distribuito tra le linee, puntano a sorprendere una Roma ambiziosa. In attacco, tra gli osservati speciali c’è anche Artem Dovbyk, il bomber ucraino dei giallorossi, decisivo in più occasioni la scorsa stagione con 2 gol in 11 presenze. Tra i giocatori da recuperare per Gasperini c'è anche lui, un motivo in più per il Mister per tentare il colpo in trasferta grazie all'esperienza del centravanti.