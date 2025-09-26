L'AS Roma si prepara ad ospitare il Verona in un classico match di campionato, che si disputerà il 28 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico. Questa sfida della Serie A 2025 vedrà i giallorossi tentare di difendere il loro stadio contro una squadra che cerca spazio in classifica. Entrambe le compagini sono alla ricerca di vittorie importanti per proseguire il Campionato con il piede giusto.

Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bailey (rientra alla 7ª giornata), Dybala (rientra alla 7ª giornata)

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Suslov (6 mesi), Fallou (da valutare), Harroui (rientra alla 7ª giornata), Gagliardini (da valutare), Oyegoke (da valutare)

Gasperini sembra intenzionato a rilanciare Pellegrini dal primo minuto e a confermare Ferguson come riferimento offensivo.

Hermoso è di nuovo a pieno regime e in vantaggio su Celik, mentre Angelino resta avanti su Tsimikas per la fascia sinistra.

Zanetti dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha pareggiato contro la Juventus: in avanti Giovane-Orban sarà la coppia offensiva, con Akpa-Akpro perno centrale di centrocampo.

Quote di AS Roma-Verona: giallorossi ampiamente favoriti

Sul fronte delle scommesse, la Roma parte decisamente favorita per i bookmaker.

William Hill propone una quota di 1.44 per la vittoria della squadra di casa, mentre un pareggio è dato a 4.00 e la vittoria del Verona a 7.50. Similmente, Bet365 offre la vittoria della Roma a 1.42, il pareggio a 4.20 e un successo esterno del Verona a 8.00. Queste cifre rispecchiano la fiducia negli uomini di Mourinho, chiamati a capitalizzare al meglio il fattore campo.

Giocatori chiave: dalle parate di Svilar all'estro di Soulé

Sul fronte giallorosso, Mile Svilar sta dimostrando una sicurezza crescente tra i pali con una sola rete subita in quattro presenze, un dato supportato da 10 parate.

La sua affidabilità è fondamentale per la Roma nella difesa del fortino casalingo.

Il centrocampo trova un elemento di spicco in Lorenzo Pellegrini, che anche in una presenza limitata questa stagione, ha subito segnato una rete. La sua intelligenza tattica e il fiuto del gol sono cruciali per scardinare le difese avversarie.

Tra le fila degli attaccanti, Matías Soulé sta emergendo come uno dei talenti più elettrizzanti della Serie A, accumulando un gol e un assist nelle sue prime quattro apparizioni. In possesso di grandi capacità dribbling, il ventiduenne argentino rappresenta una minaccia costante per le difese e un'arma fondamentale per la squadra capitolina.

Guardando alla compagine del Verona, spicca la presenza di Lorenzo Montipò tra i pali, chiamato a migliorare una serie di 6 goal concessi, mentre in attacco Gift Emmanuel Orban ha già mostrato spunti interessanti con un gol all'attivo, pur giocando solo due match da titolare.