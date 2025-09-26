Sabato 27 settembre alle ore 15:00, il Como ospiterà la Cremonese per la prima gara della quinta giornata di Serie A.

Il Como vorrà dare seguito alla bella vittoria ottenuta fuori casa nell'ultimo turno contro la Fiorentina, la Cremonese cercherà invece di continuare ad alimentare l'ottimo campionato fin qui disputato, con appena 3 gol subiti e nessuna sconfitta a referto.

Le probabili formazioni di Como-Cremonese

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Diao

Cremonese (3-5-2): Audero; F.

Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vardy, Collocolo, Moumbagna

Guardando al Como, tornerà titolare Jacobo Ramon, che ha saltato la trasferta di Firenze per squalifica. Unico assente Diao, mentre Van der Brempt potrebbe tornare tra i convocati. In casa Cremonese, Nicola ritrova Payero e Sarmiento, mentre Collocolo e Vardy resteranno in infermeria.

Giocatori chiave: Nico Paz e Audero, sarà una sfida nella sfida

In casa Como, i riflettori saranno ancora una volta puntati su Nico Paz: nelle prime quattro partite di campionato, il fantasista argentino ha totalizzato 349 minuti di gioco, con uno score che parla già di 2 gol e 3 assist: 159 passaggi riusciti, di cui 13 chiave, e una media voto di 7.7 certificano il peso specifico dell'ex Real Madrid nella squadra di Fabregas.

Nelle fila della Cremonese, Emil Audero sta invece disputando un ottimo campionato, con soli 3 palloni raccolti dal sacco e 20 parate già finalizzate.

Discorso simile per Federico Baschirotto, che con 5 blocchi decisivi sta confermando quanto di buono fatto vedere negli anni a Lecce.