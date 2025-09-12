La Roma si prepara ad accogliere il Torino il 14 settembre alle 12:30 nell'iconico Stadio Olimpico, da anni sempre sull'onda del tutto esaurito per le partite di campionato e delle coppe. Questa terza giornata della Serie A promette emozioni, con entrambe le squadre intenzionate a migliorare la loro posizione in classifica. L'attenzione è tutta per le formazioni e le rispettive stelle, con la Roma desiderosa di fare bella figura di fronte ai propri tifosi e rimanere a punteggio pieno nel ciclo iniziato dal Mister Gasperini.

Quote di AS Roma-Torino: giallorossi in pole position

Le quote parlano chiaro: i bookmaker vedono la Roma come chiara favorita nel confronto contro il Torino. William Hill e Bet365 sono unanimi nel quotare la vittoria dei padroni di casa a 1.53. Il pareggio è offerto a 3.75 da William Hill e a 4.00 da Bet365, segno di una certa fiducia nella capacità del Torino di strappare almeno un punto.

La vittoria della formazione ospite è valutata a 6.50 da entrambe le agenzie, sottolineando la sfida proibitiva che attende i granata.

La vetrina dei protagonisti: focus sui giocatori chiave

Wesley, ventiduenne brasiliano, ha già dato prova delle sue capacità difensive nelle prime due partite di campionato. Impiegato per tutti i 180 minuti, Wesley ha contribuito anche in zona gol, trovando la rete una volta. Con 94 passaggi complessivi e una percentuale di precisione interessante, si pone come giovane prospetto dal futuro promettente per la difesa giallorossa. Nonostante sia tornato dal Brasile con un leggero sovraccarico muscolare durante questa pausa Nazionali, è a disposizione di coach Gasperini e potrebbe entrare a partita in corso.

Nel reparto offensivo della Roma, l'attenzione è rivolta a Matías Soulé. L'argentino, partendo sempre titolare, ha già dimostrato le sue doti con un gol e un'ottima valutazione media di 7.65. Con 76 passaggi di cui 4 chiave e un buon numero di dribbling riusciti (7 su 11), Soulé rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie.

Evan Ferguson, nonostante non abbia ancora trovato il gol in questo avvio di stagione, si è distinto con un assist e una presenza fisica che lo rende comunque un uomo pericoloso per la difesa granata. La sua capacità di mantenere il possesso e i passaggi chiave mostrano quanto possa essere determinante nel creare opportunità da rete.

Sul fronte del Torino, Nikola Vlašić sarà uno degli uomini a cui sono affidate le speranze offensive.

Anche se non ha ancora trovato la rete in questo avvio di campionato, la sua esperienza può rivelarsi cruciale nel cercare di guastare la festa alla Roma. Giovanni Simeone, altro attaccante granata arrivato dal Napoli, deve ancora sbloccarsi ma la sua intuizione nelle aree di rigore è ben nota e potrebbe risultare decisiva.