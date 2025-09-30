L'attesa è febbrile per il confronto ad alta quota tra Barcellona e Paris Saint Germain, che si disputerà mercoledì 1 ottobre alle ore 21:00 presso l'Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona. Alle luci della ribalta della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, entrambe le squadre cercano di consolidare la propria supremazia nel Gruppo F. Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, streaming su NOW TV e Sky Go. In chiaro anche su TV8.

Il Barcellona vola sulle ali dell’entusiasmo: cinque vittorie di fila tra Liga e Champions, un attacco che segna a raffica e un Rashford in gran forma, decisivo all’esordio europeo con una doppietta a Newcastle.

Al Lluis Companys i blaugrana hanno numeri da record in Champions: 75 gol nelle ultime 17 partite casalinghe.

Il PSG campione d’Europa ha confermato la propria forza battendo nettamente l’Atalanta (4-0) nella prima giornata, ma deve rinunciare a pedine chiave come Dembelé e Marquinhos. Luis Enrique, ex allenatore blaugrana, sogna il colpaccio su un campo dove il PSG ha già vinto nelle ultime due visite.

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Allenatore: Flick.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: J. Garcia, Gavi, F. Lopez, Raphinha, Ter Stegen

In dubbio: nessuno

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola.



Allenatore: Enrique.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dembelé, Marquinhos, Neves

In dubbio: nessuno

Quote di Barcellona-Paris Saint Germain: i bookmaker puntano sui blaugrana

Sono i padroni di casa ad essere indicati come favoriti dai bookmaker.

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.91, il pareggio a 3.90 e il trionfo del Paris Saint Germain a 3.40. Anche Bet365 è dello stesso avviso, assegnando ai blaugrana una quota di 1.85 per il successo, 4.20 per il pareggio e 3.60 per una vittoria parigina. Un chiaro segnale del potenziale visto nella squadra catalana, che vanta un attacco stellare e una solida presenza difensiva.

Le stelle in campo: Rashford, Lewandowski, Yamal e i talenti del PSG

Uno dei protagonisti attesi su cui si concentreranno i riflettori sarà certamente Marcus Rashford.

L'attaccante inglese del Barcellona, nella scorsa partita di Champions, ha giocato 82 minuti segnando due reti su quattro tiri, con una prestazione che gli ha meritato una valutazione eccellente di 8.9. Rashford ha dimostrato di essere un punto di riferimento offensivo grazie alla sua capacità di realizzare gol decisivi e alla sua visione di gioco.

A fargli da spalla, anche se con una prestazione meno brillante nel primo incontro, ci sarà il veterano Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, nonostante i suoi 37 anni, resta uno dei pilastri del Barcellona, anche se nella breve apparizione di 70 minuti non è riuscito a trovare la via della rete, gestendo un solo tiro nello specchio.

Dall'altra parte, il giovanissimo talento Lamine Yamal, orgoglio della cantera catalana, è pronto a incantare.

Con due presenze già nel torneo, Yamal ha già messo a segno due gol e con una valutazione di 8.0 sembra essersi guadagnato un ruolo chiave nelle trame offensive della squadra.

Passando ai parigini, particolare attenzione merita Bradley Barcola che ha fornito un contributo solido nel suo ruolo di attaccante con tre tiri in porta nello scorso match, accompagnati da un assist e una valutazione di 6.9. Inoltre, l'esuberante Gonçalo Ramos non si è fatto sfuggire l'occasione di entrare nella tabellino del match con una rete nei soli 32 minuti giocati, evidenziando un potenziale esplosivo in fase di finalizzazione.