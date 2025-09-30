Il Villarreal si prepara ad ospitare la Juventus nel secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. L'incontro avrà luogo l'1 ottobre alle 21:00 all'iconico Estadio de la Cerámica, uno scenario che promette emozioni. Diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Villarreal è la sorpresa della Liga: terzo posto in classifica con 16 punti in 7 gare e tre vittorie consecutive contro Athletic Bilbao, Siviglia e Osasuna. In Champions l’esordio è stato amaro con la sconfitta a Londra contro il Tottenham, motivo in più per cercare il riscatto davanti al proprio pubblico.

La Juventus alterna grandi prestazioni a cali di concentrazione che costano punti pesanti. Dopo due pareggi consecutivi in Serie A, i bianconeri cercano una vittoria di prestigio in Europa. Tudor dovrà valutare le condizioni di Bremer e Thuram, non al meglio dopo la sfida con l’Atalanta.

Le probabili formazioni di Villarreal-Juventus

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan; Pépé, Mikautadze.

Allenatore: Marcelino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cabanes, Foyth, Costa, Kambwala, Moreno, Perez

In dubbio: nessuno

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.



Allenatore: Tudor.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik, Miretti

In dubbio: Conceicao, Bremer, Thuram

Quote di Villarreal-Juventus: leggera preferenza per gli spagnoli

I principali bookmaker indicano il Villarreal leggermente favorito per questo incontro.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 2.25, il pareggio a 3.30 e la vittoria della Juventus a 3.10, mentre Bet365 presenta quote rispettivamente di 2.30, 3.30 e 3.20 per le stesse opzioni. È evidente che il fattore campo abbia un peso importante nelle valutazioni, ma la Juventus, forte di un’esperienza internazionale consolidata, cercherà di ribaltare i pronostici a proprio favore.

Protagonisti in campo: le prestazioni dei giocatori chiave

Tra i protagonisti attesi del match, per il Villarreal, spiccano Nicolas Pépé e Tajon Buchanan.

Pépé nella scorsa gara ha mostrato impegno, pur se non del tutto incisivo, con 90 minuti in campo e due tentativi di dribbling riusciti su quattro, segno di una volontà costante di contribuire all’attacco. Buchanan ha anch'egli giocato l’intera partita, con un rating di 6.3, riuscendo a vincere quattro duelli su dieci tentativi, evidenziando una discreta resistenza fisica.

La Juventus, invece, punta molto sul giovane Kenan Yıldız, che ha incantato nel precedente incontro. Con un rating di 8.5, Yıldız si è dimostrato decisivo con un gol e un assist, oltre ad aver completato quattro dribbling su sette tentativi, dimostrando una spigliatezza e una precisione non comuni per la sua giovane età. Accanto a lui, il veterano Lloyd Kelly, che nella partita precedente ha trovato l'unico gol dei bianconeri, mantenendo un profilo difensivo robusto con 63 passaggi completati. Anche Andrea Cambiaso è stato fondamentale per la solida prestazione difensiva, partecipando attivamente al gioco con 47 passaggi e due chiusure difensive.
