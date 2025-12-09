Christian Pulisic entra dalla panchina e segna dopo appena trentacinque secondi: un impatto fulmineo che riporta il Milan in vetta alla classifica. Prima di lui, l’unico rossonero ad aver segnato più rapidamente da subentrato in Serie A era stato Alberto Paloschi, che realizzò un gol dopo diciannove secondi nel febbraio del 2008 contro il Siena.

Il contesto e la rimonta

Il gol di Pulisic arriva nella partita Torino‑Milan, valida per la quattordicesima giornata di campionato. Il Milan era sotto di due reti dopo i gol di Vlašić su rigore e di Zapata, ma aveva riaperto la gara con un gran tiro di Rabiot.

L’ingresso dell’americano cambia completamente l’inerzia: al primo pallone toccato segna il pareggio, completando poi la rimonta con il gol del 3‑2.

Le parole del vice allenatore

Il vice di Allegri ha commentato: “Soddisfatti, perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo trentuno punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare.”

Approfondimento: il precedente di Paloschi

Il confronto con Alberto Paloschi sottolinea l’eccezionalità della prestazione di Pulisic.

Il precedente risale al dieci febbraio duemilaotto, quando Paloschi segnò dopo diciannove secondi entrando contro il Siena. Il dato è fornito da Opta e conferma quanto sia raro un impatto così immediato da subentrato.

Impatto decisivo e gestione medica

Il gol di Pulisic non è solo una prodezza tecnica, ma anche il risultato di una gestione attenta: l’attaccante era reduce da un attacco febbrile, ma lo staff medico lo ha recuperato in extremis, permettendogli di entrare e cambiare la partita. Il suo contributo è stato decisivo per il successo rossonero.