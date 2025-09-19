Lione e Angers si sfideranno il 19 settembre alle ore 20:45 presso il Groupama Stadium di Décines-Charpieu. Questo incontro della quinta giornata della Ligue 1 2025-2026 vedrà il fischio d'inizio dato da Clément Turpin, l’esperto arbitro francese. Entrambe le squadre sono pronte a mostrare il loro potenziale in un match che si preannuncia intenso, con il Lione desideroso di consolidare la propria posizione nella parte della classifica e l'Angers con l'ambizione di sorprendere.

Quote di Lione-Angers: favorito il padrone di casa

Le quote dei bookmaker danno un chiaro vantaggio al Lione.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.44, mentre un pareggio è dato a 4.50 e un successo ospite dell'Angers a 6.50. Bet365 segue una linea simile, offrendo il trionfo del Lione a 1.38, un pareggio a 4.75 e la vittoria degli ospiti a 8.50. La superiorità dei lionesi, almeno sulla carta, è sancita da queste valutazioni, ma nel calcio, come è noto, mai dire mai.

Statistiche dei giocatori chiave: il ruolo cruciale del centrocampo del Lione

Uno dei protagonisti più attesi in questo confronto è Corentin Tolisso.

Il centrocampista francese del Lione ha già disputato tutte e quattro le gare di avvio campionato, dimostrando di poter fare la differenza. Con 345 minuti in campo e una valutazione media di 7.1, ha dimostrato di avere un impatto significativo non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Tolisso ha totalizzato 2 gol e offre un apporto in fase di costruzione con 156 passaggi, di cui 5 chiave. La sua presenza è fondamentale per mantenere la fluidità del gioco, ed è certamente un giocatore su cui l’allenatore potrà fare affidamento.

Un altro giocatore che si è contraddistinto è Francis Tanner Tessmann. Il mediano statunitense ha giocato tutte le partite fino ad ora, contribuendo con la sua solidità e presenza fisica, come evidenziato dai suoi 207 passaggi e 8 tackle.

La sua valutazione media di 7.4 è una garanzia della sua consistenza e importanza nel centrocampo del Lione. Tessmann è noto per la sua precisione nei passaggi e abilità difensiva, e certamente cercherà di lasciare un segno in questo match.

Dal lato dell'Angers, uno dei giovani più promettenti da tenere d'occhio è il diciottenne Prosper Peter. Con 1 gol nelle sue prime apparizioni stagionali, Peter ha mostrato una notevole capacità di intervento sebbene ancora all'inizio del suo percorso in prima squadra. I suoi 5 tiri in porta, con 4 nello specchio, dimostrano la sua precisione ed efficacia, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive contro una difesa ben organizzata come quella lionese.