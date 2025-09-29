Il Bodo/Glimt si prepara ad accogliere il Tottenham per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. Il match avrà luogo all'Aspmyra Stadion di Bodø, Norvegia, il 30 settembre alle ore 21.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Tottenham

Bodo/Glimt (4-3-3): Khaikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Hogh, Hauge

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Bergvall, Simons; Richarlison

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote per Bodo/Glimt-Tottenham: inglesi in leggero vantaggio

I bookmaker indicano il Tottenham come favorito per la sfida in terra norvegese.

William Hill quota la vittoria del Tottenham a 2.10, il pareggio a 3.60 e la vittoria dei padroni di casa del Bodo/Glimt a 3.10. Anche Bet365 propone quote simili, confermando il lieve favore agli ospiti: la vittoria degli Spurs a 2.10, mentre un successo del Bodo/Glimt è quotato a 3.30, mentre il pareggio a 3.60.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Giocatori chiave in campo: aspettando il colpo di genio

Sarà interessante seguire le prestazioni dei giocatori chiave, tra i quali spiccano per il Bodo/Glimt Jens Petter Hauge e Kasper Høgh.

Hauge, a centrocampo, si è dimostrato fondamentale nelle prime uscite di Champions, pur non segnando, ha fornito 3 assist in 220 minuti di gioco, mostrando grande visione e capacità di creare occasioni. Con un rating di 7.33, è pronto a dare spettacolo di fronte ai tifosi di casa. In attacco, Høgh ha dato prova di essere un ariete capace di bucare le difese avversarie con 1 gol e diverse conclusioni insidiose nelle sue tre apparizioni. La sua fisicità potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per la retroguardia avversaria.

Dal lato del Tottenham, il giovane talento Xavier Simons avrà i riflettori puntati. Nonostante una media voto di 6.3 nella sua unica apparizione in Champions, le sue qualità tecniche sono evidenti, avendo già collezionato 2 dribbling riusciti e contribuito con 3 intercettazioni difensive, segno di un giocatore capace di contribuire su entrambi i fronti del gioco.

Accanto a lui nel centrocampo degli Spurs, si distingue Rodrigo Bentancur, il quale, grazie ai suoi 49 passaggi con una precisione di 43% e il solido lavoro in fase di possesso, sarà uno dei motori della manovra londinese. Infine, attenzione all'estro di Mohammed Kudus, autore di una prestazione rodata con un ottimo rating di 7.9, ideale per spezzare l'equilibrio con una giocata improvvisa.
