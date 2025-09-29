Il Bodo/Glimt si prepara ad accogliere il Tottenham per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. Il match avrà luogo all'Aspmyra Stadion di Bodø, Norvegia, il 30 settembre alle ore 21.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Tottenham

Bodo/Glimt (4-3-3): Khaikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Hogh, Hauge

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Bergvall, Simons; Richarlison

Quote per Bodo/Glimt-Tottenham: inglesi in leggero vantaggio

I bookmaker indicano il Tottenham come favorito per la sfida in terra norvegese.

William Hill quota la vittoria del Tottenham a 2.10, il pareggio a 3.60 e la vittoria dei padroni di casa del Bodo/Glimt a 3.10. Anche Bet365 propone quote simili, confermando il lieve favore agli ospiti: la vittoria degli Spurs a 2.10, mentre un successo del Bodo/Glimt è quotato a 3.30, mentre il pareggio a 3.60.

Giocatori chiave in campo: aspettando il colpo di genio

Sarà interessante seguire le prestazioni dei giocatori chiave, tra i quali spiccano per il Bodo/Glimt Jens Petter Hauge e Kasper Høgh.

Hauge, a centrocampo, si è dimostrato fondamentale nelle prime uscite di Champions, pur non segnando, ha fornito 3 assist in 220 minuti di gioco, mostrando grande visione e capacità di creare occasioni. Con un rating di 7.33, è pronto a dare spettacolo di fronte ai tifosi di casa. In attacco, Høgh ha dato prova di essere un ariete capace di bucare le difese avversarie con 1 gol e diverse conclusioni insidiose nelle sue tre apparizioni. La sua fisicità potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per la retroguardia avversaria.

Dal lato del Tottenham, il giovane talento Xavier Simons avrà i riflettori puntati. Nonostante una media voto di 6.3 nella sua unica apparizione in Champions, le sue qualità tecniche sono evidenti, avendo già collezionato 2 dribbling riusciti e contribuito con 3 intercettazioni difensive, segno di un giocatore capace di contribuire su entrambi i fronti del gioco.

Accanto a lui nel centrocampo degli Spurs, si distingue Rodrigo Bentancur, il quale, grazie ai suoi 49 passaggi con una precisione di 43% e il solido lavoro in fase di possesso, sarà uno dei motori della manovra londinese. Infine, attenzione all'estro di Mohammed Kudus, autore di una prestazione rodata con un ottimo rating di 7.9, ideale per spezzare l'equilibrio con una giocata improvvisa.