Nella seconda giornata della Champions League, l'Atalanta dovrà cercare di cancellare la brutta sconfitta patita all'esordio contro il PSG piegando il Club Brugge KV, che l'anno scorso la eliminò alla fase Play-Off.

Le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge KV

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien (da valutare), Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Krstovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Scamacca, De Ketelaere, Scalvini, Hien ed Ederson (gli ultimi due da valutare)

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Stankovic, Nwadike; Carlos Borges, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Reis, Mignolet, Onyedika

Juric dovrà fare i conti con le assenze e spera nei recuperi di Hien ed Ederson per ritrovare equilibrio in mezzo al campo.

Situazione diversa per il Club Brugge, che arriva a Bergamo forte del 4-1 rifilato al Monaco nella prima giornata.

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote di Atalanta-Club Brugge KV: bergamaschi leggermente favoriti

I pronostici dei bookmaker vedono l'Atalanta come favorita.

William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.80 e il successo ospite a 3.60. Valutazioni simili vengono espresse anche da Bet365, che propone la vittoria degli uomini di Gasperini a 1.85, il pareggio a 4.00 e il successo degli ospiti a 3.80.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Protagonisti in campo: Carnesecchi e Mignolet per blindare le rispettive porte

La Dea punta molto su Marco Carnesecchi, che nella prima giornata (nonostante i 4 gol subiti) ha compiuto 9 parate e parato un rigore.

Davanti occhi puntati anche su Samardzic, chiamato a dare continuità alle ultime positive prestazioni.

Nel Club Brugge, il veterano Simon Mignolet è sinonimo di sicurezza tra i pali. Con una valutazione di 7.26 dopo 5 apparizioni stagionali, Mignolet ha dimostrato solide abilità con 8 parate e un rigore già neutralizzato in questa Champions. Sulla linea mediana dei belgi si erge poi la figura di Hans Vanaken, che con 3 gol e 2 assist in cinque partite e una media di 8.32 è il fulcro del gioco dei belgi.

Infine attenzione a Christos Tzolis, che ha già lasciato il segno nel torneo con un gol. L'attaccante greco è on fire, come dimostrato dai suoi 16 tiri, di cui 9 nello specchio.
© RIPRODUZIONE VIETATA