Nella seconda giornata della Champions League, l'Atalanta dovrà cercare di cancellare la brutta sconfitta patita all'esordio contro il PSG piegando il Club Brugge KV, che l'anno scorso la eliminò alla fase Play-Off.

Le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge KV

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien (da valutare), Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Krstovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Scamacca, De Ketelaere, Scalvini, Hien ed Ederson (gli ultimi due da valutare)

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Stankovic, Nwadike; Carlos Borges, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Reis, Mignolet, Onyedika

Juric dovrà fare i conti con le assenze e spera nei recuperi di Hien ed Ederson per ritrovare equilibrio in mezzo al campo.

Situazione diversa per il Club Brugge, che arriva a Bergamo forte del 4-1 rifilato al Monaco nella prima giornata.

Quote di Atalanta-Club Brugge KV: bergamaschi leggermente favoriti

I pronostici dei bookmaker vedono l'Atalanta come favorita.

William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.80 e il successo ospite a 3.60. Valutazioni simili vengono espresse anche da Bet365, che propone la vittoria degli uomini di Gasperini a 1.85, il pareggio a 4.00 e il successo degli ospiti a 3.80.

Protagonisti in campo: Carnesecchi e Mignolet per blindare le rispettive porte

La Dea punta molto su Marco Carnesecchi, che nella prima giornata (nonostante i 4 gol subiti) ha compiuto 9 parate e parato un rigore.

Davanti occhi puntati anche su Samardzic, chiamato a dare continuità alle ultime positive prestazioni.

Nel Club Brugge, il veterano Simon Mignolet è sinonimo di sicurezza tra i pali. Con una valutazione di 7.26 dopo 5 apparizioni stagionali, Mignolet ha dimostrato solide abilità con 8 parate e un rigore già neutralizzato in questa Champions. Sulla linea mediana dei belgi si erge poi la figura di Hans Vanaken, che con 3 gol e 2 assist in cinque partite e una media di 8.32 è il fulcro del gioco dei belgi.

Infine attenzione a Christos Tzolis, che ha già lasciato il segno nel torneo con un gol. L'attaccante greco è on fire, come dimostrato dai suoi 16 tiri, di cui 9 nello specchio.