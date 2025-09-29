Il calcio di inizio della sfida tra Marsiglia e Ajax è fissato per martedì 30 settembre alle ore 21:00, al celebre Orange Vélodrome di Marsiglia. Questa partita farà parte della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Ajax

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Medina, Aguerd, Balerdi, Murillo; Højbjerg, O’Riley; Weah, Gomes, Paixão; Aubameyang

Ajax (4-3-3): Jaros; Wijndaal, Baas, Itakura, Rosa; Taylor, Klaassen, Regeer; Godts, Gloukh, Edvardsen

Quote di Marsiglia-Ajax: favoriti i francesi

Le quote dei bookmaker mettono in risalto un favore per il Marsiglia in questo confronto.

William Hill offre il successo casalingo a 1.50, il pareggio a 4.50 e la vittoria dell’Ajax a 5.50. Anche Bet365 allinea le sue quote, quotando il 1 a 1.48, il pareggio anch'esso a 4.50 e il 2 a 6.25.

Queste cifre segnalano come la squadra di casa sia vista come la favorita dai principali operatori del settore, ma non è certo da escludere una sorpresa da parte della formazione olandese.

Le stelle in campo: il ruolo chiave dei giocatori

Per il Marsiglia, uno dei protagonisti più attesi è l'ex juventino Timothy Weah.

L’ultimo match di Champions ha visto Weah segnare un gol su tre tiri effettuati, di cui due nello specchio. La sua valutazione media di 7,3 conferma le sue capacità di essere decisivo..

Nel centrocampo dei francesi, spicca il dinamismo di Pierre-Emile Højbjerg, che continua a mostrare le sue qualità di regista con 85 passaggi completati e 4 passaggi chiave in una sola partita, mantenendo inoltre una notevole accuratezza del 82%. Højbjerg è spesso al centro dell’azione, vincendo 7 duelli su 9 disputati.

Dall'altro lato del campo, l’Ajax conta su giovani talenti come Youri Regeer e il veterano Davy Klaassen. Regeer, con una prestazione solida, ha completato 57 passaggi e gestito con successo 3 duelli su 5, mostrando un buon ritmo di gioco.

Nel reparto offensivo, attenzione a Oliver Edvardsen, il cui contributo sarà fondamentale. Nell'ultima gara, pur senza trovare la via del gol, ha creato spazi importanti, tentato un tiro e completato 27 passaggi, dimostrando una buona versatilità e presenza fisica.

Oscar Gloukh, solido anche se con meno minuti giocati, ha effettuato 13 passaggi con una buona dinamicità nei brevi tratti di partita cui ha partecipato. La sua capacità di inserirsi potrebbe risultare determinante nella fase finale del match.