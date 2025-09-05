Il cagliari affronta il Parma nella terza giornata di Serie A, in programma per il 13 settembre alle ore 15, presso l'Unipol Domus di Cagliari. L'arrivo del Parma rappresenta un ulteriore test per gli uomini di Carlo Cuesta, alla ricerca della loro prima vittoria stagionale fuori casa. Dal canto suo, il Parma si trova nella stessa situazione e cercherà di capitalizzare il bel gioco espresso finora nei 3 punti.

Quote di Cagliari-Parma: i padroni di casa partono favoriti

Secondo le quote dei principali bookmaker, il Cagliari parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria del Cagliari a 2.25, il pareggio a 3.10 e il successo del Parma a 3.20.

Offerte simili vengono proposte anche da Bet365, con la vittoria dei sardi a 2.25, il pareggio a 3.25 e il successo degli ospiti a 3.25. In effetti, giocare sul proprio terreno potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per i ragazzi di Claudio Ranieri.

Le statistiche dei protagonisti sul campo

Nella compagine cagliaritana, Sebastiano Luperto si sta confermando come un elemento chiave in difesa.

Il centrale, alto ben 191 cm, ha già segnato un gol nelle prime due apparizioni in stagione, dimostrandosi capace di colpire anche in fase offensiva. Ha totalizzato 65 passaggi con discreta efficacia, e la sua valutazione complessiva si attesta su un soddisfacente 7.1, panacea ideale per la retroguardia rossoblù.

Altro giocatore da tener d’occhio è Michael Folorunsho, centrocampista robusto di origini nigeriane che ha finora totalizzato 173 minuti in campo. Il suo impatto a centrocampo è notevole con 36 passaggi messi a referto e una foga agonistica che si manifesta nei 17 duelli disputati, vincendone 7. Sebbene la sua valutazione sia leggermente inferiore, con un 6.4, la sua presenza fisica potrebbe andare a fare la differenza nei momenti caldi della partita.

Dall'altra parte il Parma si affiderà alla creatività di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo di 24 anni travestito da playmaker nello stile di gioco, autore di 92 passaggi nei precedenti incontri. Ha una valutazione media di 7.05 e costituisce uno dei fulcri del gioco offensivo gialloblù, sempre alla ricerca del varco giusto con i suoi due passaggi chiave. A far da coppia di sfondamento il centravanti Patrick Cutrone, arrivato in prestito dal Como, cercherà di dar seguito alla rete segnata contro l'Atalanta nella scorsa giornata.