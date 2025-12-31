Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha espresso parole di stima nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando le sue doti come tecnico ideale per una squadra di vertice. Intervistato da Tuttosport, ha affermato: “Assolutamente sì. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le physique du role per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo…”

Galliani ha poi aggiunto: “Qualche allenatore giusto l’ho centrato.

Allegri sicuramente, più recentemente anche Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir‑faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente”.

Le dichiarazioni

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista concessa a Tuttosport. L’ex dirigente ha voluto rimarcare il suo intuito nel riconoscere le qualità di Allegri già ai tempi del Cagliari, evidenziando come il suo ritorno al Milan abbia rappresentato una svolta significativa per la squadra.

Il ruolo di Allegri nel rilancio del Milan

Allegri ha saputo imprimere una svolta al Milan grazie alla sua autorevolezza e al curriculum consolidato. Già dal raduno estivo, la squadra ha riconosciuto in lui un leader capace di guidare il gruppo.

Il tecnico ha favorito un ritorno a buone abitudini, come il dress code e la coesione a tavola, contribuendo a trasformare il gruppo in una squadra unita e solida.

Inoltre, Allegri ha valorizzato l’esperienza dei senatori come Maignan, Leao, Modric e Rabiot, abbassando l’età media della rosa ma mantenendo un equilibrio tra qualità e maturità. Il suo approccio ha favorito una ritrovata solidità difensiva e una mentalità vincente, elementi che hanno riavvicinato i tifosi e rilanciato le ambizioni del club.