Il Manchester City è pronto a rinforzare il suo attacco nel mercato invernale, con un investimento di 75 milioni di euro per Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth. Il giocatore, 25 anni, di origine ghanese e con passaporto britannico, ha segnato nove gol in campionato con la maglia delle Cherries.

Dopo il pareggio per due a due contro il Chelsea, l’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha dichiarato di volerlo schierare contro l’Arsenal sabato tre gennaio: “È un giocatore fondamentale per noi e sarà ancora con noi”. Il Bournemouth punta a schierarlo anche mercoledì sette gennaio, prima della scadenza della clausola rescissoria fissata per il dieci gennaio.

L'offerta e le tempistiche

Il City sarebbe disposto a pagare l’intera clausola rescissoria per liberare Semenyo. Il Bournemouth, tuttavia, vorrebbe trattenerlo almeno fino alle partite contro Arsenal e Tottenham, in programma rispettivamente sabato tre e mercoledì sette gennaio, prima che la clausola diventi effettiva fino al dieci gennaio.

Le strategie dei club

Il Manchester City, grazie alla sua capacità finanziaria, punta a rinforzare subito l’attacco di Pep Guardiola. Il Bournemouth, invece, cerca di sfruttare al massimo il suo giocatore chiave nelle prossime partite, prima di cederlo. L’accordo tra le parti sembra vicino, ma resta da definire la data del trasferimento.

La clausola rescissoria di Semenyo è fissata a 65 milioni di sterline, equivalenti a circa 75 milioni di euro, ed è valida solo nei primi dieci giorni di gennaio.

Il Bournemouth vorrebbe trattenerlo fino al sette gennaio, mentre il City lo vorrebbe a disposizione per la partita contro il Chelsea del quattro gennaio. Le trattative sono in corso per trovare un accordo sui tempi e sul contratto del giocatore.