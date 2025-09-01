Ultime ore di calciomercato per il Crotone che lavora su due fronti: prima le cessioni, poi eventuali acquisti. Dopo l'addio di Thomas Schirò, centrocampista ceduto alla Pro Patria, il Crotone starebbe cedendo a titolo definitivo anche l'attaccante Marco Tumminello all'Union Brescia. I rossoblù starebbero trattando con il Catania l'acquisto dell'attaccante Diego Peralta, valutando anche rinforzi in difesa con un interessamento per il difensore del Benevento, Filippo Berra. Sullo sfondo rimangono le ipotesi Paolo Frascatore dell'Avellino, gradito al Catania e Andrea Allegretto che lo stesso club etneo potrebbe cedere in questa finestra di trattative.

Crotone, Peralta possibile sostituto di Tumminello

Con Marco Tumminello ormai ad un passo dall'Union Brescia, il Crotone starebbe cercando un calciatore capace di giocare al suo posto, facendo da collante tra centrocampo e attacco, un calciatore capace di adattarsi a più ruoli. Il nome potrebbe essere quello di Diego Peralta, calciatore in cerca di una squadra e in esubero al Catania. Il Crotone starebbe anche valutando un altro profilo: Alexis Ferrante, attaccante trentenne che piace anche al Cosenza. In attacco il Crotone avrebbe chiude le porte ad una cessione di Jacopo Murano, seguito nei giorni scorso dalla Reggina e accostato recentemente alla Salernitana.

Berra, Frascatore e Allegretto, il Crotone pronto a rinforzare la difesa

Nelle ultime ore il Crotone si sarebbe mosso sul difensore Filippo Berra, classe 1995 del Benevento. Un'operazione non facile con una diretta rivale alla promozione diretta nel Girone C. Sulla fascia sinistra il Crotone non avrebbe abbandonato la pista Paolo Frascatore dell'Avellino che piace al Catania. Sullo sfondo rimane anche l'ipotesi Andrea Allegretto, calciatore già allenato al Picerno dal tecnico Emilio Longo, seguito anche dall'Audace Cerignola.

Crotone, diversi calciatori con le valigie pronte

Chi non dovrebbe proseguire la sua esperienza a Crotone è l'attaccante Federico Ricci. Escluso dalla rosa, il calciatore ex Perugia sarebbe in procinto di salutare definitivamente la Calabria con il Siracusa interessato.

In uscita anche il portiere Francesco D'Alterio, per il quale si potrebbe profilare un prestito in un'altra squadra di Serie C. Nelle scorse ore il Crotone ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Thomas Schirò, passato alla Pro Patria. Da valutare inoltre l'eventuale permanenza di Andrea Sala, portiere rientrato per fine prestito nei giorni scorsi dopo un prestito al Padova.

Testa al derby con una vittoria contro l'Altamura

Nell'ultimo turno di campionato il Crotone è tornato alla vittoria, in trasferta, superando per 0-4 il Team Altamura. Il successo in terra di Puglia ha concesso i primi tre punti della stagione dopo il k.o maturato (1-2) all'Ezio Scida, all'esordio, contro il Benevento. Nel weekend, domenica 7 settembre alle ore 17:30 sarà già tempo di "Derby" di Calabria con la gara casalinga contro il Cosenza.