Le ultime ore di mercato hanno visto la Juventus protagonista di movimenti intensi e colpi a sorpresa. La società bianconera ha tra l'altro provato fino all’ultimo a rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, partendo da un obiettivo ben preciso: la corsia di destra.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha fatto un tentativo concreto per Jonathan Clauss, ma il Nizza non ha aperto alla cessione. L’esterno francese, 32 anni, è un giocatore che negli ultimi anni si è costruito una solida reputazione in Ligue 1 grazie alle sue qualità di spinta, alla continuità nelle prestazioni e a una naturale predisposizione al gioco offensivo.

Comolli cercava un esterno

Clauss, infatti, non è soltanto un terzino, ma un laterale capace di macinare chilometri lungo la fascia, garantendo copertura e allo stesso tempo incisività in fase di cross e assist. La dirigenza juventina lo aveva individuato come un profilo ideale per completare il reparto. Da un lato, avrebbe portato esperienza internazionale - avendo vestito anche la maglia della nazionale francese - dall’altro avrebbe rappresentato una soluzione pronta, senza necessità di lunghi tempi di adattamento. In una squadra che sta rinnovando molto, inserire un elemento di maturità e affidabilità era visto come un vantaggio non da poco.

Nonostante l’interesse, però, il Nizza non ha voluto aprire alcuno spiraglio.

La società francese considera Clauss una pedina troppo importante, sia per la sua leadership nello spogliatoio sia per il contributo tecnico in campo. Un “no” netto, che ha costretto la Juventus a fermarsi davanti a un muro invalicabile. Nessuna possibilità di trattativa, nessuna apertura a un prestito o ad un’operazione creativa: Clauss resta al Nizza.

Adesso la domanda è se la Juventus tornerà alla carica con un altro nome per la fascia destra oppure se Tudor sceglierà di lavorare con le alternative già presenti in rosa, almeno fino alla prossima sessione.

Colpi in arrivo: Zhegrova e Openda

Archiviata la pista Clauss, la Juventus ha piazzato due colpi significativi. Damien Comolli ha infatti chiuso le trattative per Edon Zhegrova e Loïs Openda.

Entrambi sono già arrivati al JMedical per sostenere le visite mediche di rito, dopodiché firmeranno i rispettivi contratti con la società bianconera. Solo allora Tudor potrà iniziare a lavorare con loro, operazione che avverrà dopo la pausa per le nazionali.

Zhegrova, esterno kosovaro reduce da stagioni positive in Ligue 1, porta fantasia, dribbling e qualità sulla fascia. Openda, attaccante belga in continua crescita, aggiunge velocità e profondità all’attacco juventino, offrendo nuove soluzioni al tecnico croato.

Parallelamente, per finanziare i nuovi innesti, la Juventus ha ceduto Nico Gonzalez all'Atletico Madrid.