Negli ultimi giorni di calciomercato il Crotone potrebbe acquistare un difensore centrale. Nelle ultime ore i rossoblù si sarebbero interessati in particolare al profilo di Andrea Allegretto, calciatore che nella precedente stagione ha vestito le maglie di Catania e Picerno. In difesa i rossoblù potrebbero aggiungere ulteriore esperienza con l'arrivo di Paolo Frascatore dall'Avellino. Nelle ultime ore l'Union Brescia avrebbe intanto messo nel mirino l'attaccante Marco Tumminello.

Crotone, un possibile rinforzo per la difesa di mister Longo

Il Crotone starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il centrale difensivo Andrea Allegretto.

Autore di 26 presenze con le maglie prima del Picerno e poi del Catania nell'ultimo campionato, il calciatore sarebbe sulla lista dei partenti e potrebbe accettare una nuova destinazione.

Allegretto è peraltro un calciatore già noto al tecnico Emilio Longo, che lo già allenato nella comune esperienza al Picerno.

Frascatore-Crotone, l'Avellino può lasciarlo partire

Dopo una stagione importante disputata con la maglia dell'Avellino, conclusa con la vittoria del Girone C di Lega Pro e la contestuale promozione in Serie B, il cammino di Paolo Frascatore potrebbe proseguire in Calabria: il giocatore con un passato nella nazionale under 21 potrebbe quindi continuare a giocare in terza serie.

Il 33enne terzino sinistro sarebbe il primo obiettivo in difesa del Crotone, che negli ultimi giorni ha accelerato la trattativa con l'Avellino.

L'operazione dovrebbe concludersi con un trasferimento titolo definitivo.

Crotone, le altre operazioni di calciomercato

Intanto sarebbe in uscita dal Crotone il portiere Francesco D'Alterio e l'esterno offensivo Federico Ricci, entrambi fuori al momento dal progetto tecnico dei rossoblù.

L'Union Brescia in queste ore starebbe intanto soffermando il suo interesse in casa rossoblù, in particolare sui profili di Guido Gomez e Marco Tumminello. Entrambi i calciatori in Serie C sono considerati elementi capaci di spostare gli equilibri in attacco di qualsiasi squadra. In ogni caso, a meno di offerte irrinunciabili, i due calciatori sembrano essere destinati a proseguire la propria stagione in Calabria.

Il Crotone potrebbe inoltre trattenere in squadra il portiere Andrea Sala, che può ricoprire il ruolo di vice di Davide Merelli, attualmente titolare.