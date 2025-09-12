Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano parlando ai microfoni di Juventibus ha rivelato un elenco di calciatori che la Juventus potrebbe seguire dalla prossima estate. Fra questi spunterebbe Bernardo Silva, fantasista portoghese del Manchester City.

Juventus, Momblano: 'Il nome di Bernardo Silva è diventato un'idea alla Continassa'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e trattando il tema del calciomercato per la formazione bianconera ha detto: "Stiamo stilando con alcuni colleghi un lungo elenco di nomi che potrebbero essere i favoriti alla Continassa.

Fra questi c'è Sandro Tonali del Newcastle, c'é Manu Kone della Roma e c'è Angelo Stiller del Lipsia. Tutti elementi di prima categoria che vanno inseriti nella lista A di Comolli. Attenzione però, perché c'è un altro elemento che sta diventando un'idea a Torino, ovvero Bernardo Silva, fantasista portoghese di trentuno anni in forza al City. In una lista secondaria troviamo invece profili come quello di Brown e Restes mentre ancora più sotto annoveriamo elementi come Alajbegovic, Tati e Sanches".

Proprio su Alvin Sanches Momblano è sceso poi nel dettaglio: "Mi hanno consigliato di seguirlo un anno e mezzo fa, quando giocava a Losanna. Poi mi è arrivata una richiesta, ossia fare il nome di un centrocampista con determinate caratteristiche per la Next-gen.

Io a quel punto giro il nome di Sanches a chi di dovere ma non viene preso perché considerato non pronto. Ebbene in questa estate, il ragazzo è stato definito come il colpo più importante messo a segno nell'intero mercato svizzero, perché lo Young Boys è riuscito ad acquisirlo. Ha fatto tanti gol e assist ed è un nome su cui prestare molta attenzione, visto che è rimasto in un campionato secondario e che quindi difficilmente prenderà una valutazione elevata".

Momblano, restando sul tema mercato Juventus ma parlando dei possibili big in uscita, ha infine detto: "Sto leggendo e sentendo ovunque che Yildiz firmerà il contratto per rinnovare ma io prima di espormi voglio vedere le parti accordarsi per stare più tranquillo.

In ogni caso la storia della Juventus ci insegna che il club bianconero può anche fare dei sacrifici apparentemente dolorosi, cedendo un giocatore magari considerato dalla tifoseria intoccabile. Allo stesso tempo, la Juve ci ha mostrato che prima di vendere certi elementi li sfrutta per un ciclo molto importante della loro carriera. Quindi magari c'é chi rimarrà alla Continassa per 10 anni, chi per 8 o chi per meno, ma sono d'accordo con chi pensa che certi calciatori non si vendono all'inizio della loro avventura con la maglia bianconera".

Juventus, Bernardo Silva può diventare un'occasione di mercato a 0

Seguendo le parole di Momblano su Bernardo Silva, si può costatare come il centrocampista del Manchester City sia un profilo apparentemente abbordabile in quanto in scadenza con il club inglese.

Il portoghese, vedrà il suo contatto terminare con i "Citizens" nell'estate del 2026 e vista la politica attuata da Guardiola di ringiovanire la rosa, non è da escludere che le parti si separino fra qualche mese in maniera consensuale. Una circostanza che si potrebbe trasformare in un'occasione ghiotta per la Juventus, che potrebbe cosi tentare di prendere un calciatore di grande classe e esperienza senza pagare il suo cartellino.